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COMBATE AO TRÁFICO

Casal é preso com 750 porções de drogas no Banhado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão do 3º Baep no Banhado, em São José dos Campos
Apreensão do 3º Baep no Banhado, em São José dos Campos

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Banhado, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (18), por volta das 17h30, em uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Com a dupla foram apreendidas 750 porções de entorpecentes, totalizando 1,08 kg, sendo 385 pinos de cocaína (0,550 kg), 223 pinos de crack (0,245 kg) e 142 eppendorfs de maconha (0,285 kg).

Os dois foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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