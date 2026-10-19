Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Banhado, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no domingo (18), por volta das 17h30, em uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

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Com a dupla foram apreendidas 750 porções de entorpecentes, totalizando 1,08 kg, sendo 385 pinos de cocaína (0,550 kg), 223 pinos de crack (0,245 kg) e 142 eppendorfs de maconha (0,285 kg).