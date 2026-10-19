Prefeitura de São José dos Campos concluiu a etapa de seleção de 320 famílias para os Residenciais Parque Nova Esperança 1 e 2, empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida na região leste. Os nomes dos selecionados foram publicados no Diário do Município e no site da Prefeitura.

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Seleção

A relação preliminar será encaminhada à Caixa Econômica Federal, que analisará a documentação para definir as famílias aptas para a assinatura de contrato. O prazo para apresentação de recursos administrativos é de cinco dias úteis a partir da publicação, podendo ser feito pelo Prefbook ou nos postos presenciais da Prefeitura.