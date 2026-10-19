Prefeitura de São José dos Campos concluiu a etapa de seleção de 320 famílias para os Residenciais Parque Nova Esperança 1 e 2, empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida na região leste. Os nomes dos selecionados foram publicados no Diário do Município e no site da Prefeitura.
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Seleção
A relação preliminar será encaminhada à Caixa Econômica Federal, que analisará a documentação para definir as famílias aptas para a assinatura de contrato. O prazo para apresentação de recursos administrativos é de cinco dias úteis a partir da publicação, podendo ser feito pelo Prefbook ou nos postos presenciais da Prefeitura.
A escolha ocorreu por sistema automatizado com base nos dados do Cadastro do Programa Habitacional e do CadÚnico, adotando critérios de prioridade social em conformidade com a legislação federal e o Decreto Municipal 20.017/2025.
Os imóveis
Os condomínios têm prazo de conclusão para o final de março, estando com 70% das obras executadas sob responsabilidade da construtora Menin. O investimento global é de R$ 63.522.390,79, sendo R$ 9.842.390,79 do Governo do Estado e o restante do Fundo de Arrendamento Residencial.
São 20 torres de quatro pavimentos, com apartamentos de 49 metros quadrados compostos por dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de salão de festas nos conjuntos.
A escolha da área priorizou a localização de escolas e unidades de saúde, esporte e assistência social no entorno, bem como o atendimento por serviços públicos e comércios.