O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo manteve os locais de votação de seções eleitorais em cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25), das 8h às 17h.

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As 122 mudanças de seções feitas para o primeiro turno em oito cidades da região não tiveram alteração para o segundo turno.