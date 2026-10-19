O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo manteve os locais de votação de seções eleitorais em cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25), das 8h às 17h.
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As 122 mudanças de seções feitas para o primeiro turno em oito cidades da região não tiveram alteração para o segundo turno.
Essas mudanças ocorreram em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Tremembé, Ubatuba, Paraibuna e São Bento do Sapucaí – o local de votação do primeiro turno foi mantido para o segundo.
Segundo o TRE-SP, todo o estado de São Paulo terá apenas dois locais de votação alterados para o segundo turno. As mudanças acontecem em um local da capital e em outro de Presidente Prudente em razão das fortes chuvas ocorridas no 1º turno.
“A Justiça Eleitoral esclarece que as mudanças são exceção e acontecem por motivos extraordinários, como ocorrência de situações climáticas extremas, problemas na infraestrutura dos prédios utilizados como locais de votação, entre outros”, informou o TRE-SP.
"É possível que até o dia da realização do segundo turno, haja novas mudanças pontuais de local de votação, por situações não previstas e inevitáveis. O TRE-SP fará a divulgação pelos meios de comunicação disponíveis, além de os cartórios fazerem a publicidade local", completa o Tribunal.
O estado possui mais de 11 mil locais de votação, que são as escolas, faculdades e outros espaços que abrigam 103.904 seções eleitorais (salas de votação), em que cerca de 34,1 milhões de eleitores e eleitoras exercerão o direito de voto.
Verifique o local de votação
Mesmo assim, a orientação da Justiça Eleitoral é que os eleitores consultem com antecedência o endereço atualizado de sua seção para evitar imprevistos no dia da votação.
A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na opção “Autoatendimento Eleitoral” (acesse aqui).
Na RMVale, os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República. A disputa será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Errata: as mudanças citadas na primeira versão dessa matéria ocorreram para o primeiro turno, e não neste segundo turno. Os locais de votação permanecem os mesmos em toda a região. O texto foi atualizado.