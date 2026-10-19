O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 530 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação, para candidatos com ou sem experiência profissional.

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A função de operador de telemarketing concentra o maior número de oportunidades, 150 no total, com 50 posições exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).