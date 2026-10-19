O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 530 vagas de emprego abertas em diversas áreas de atuação, para candidatos com ou sem experiência profissional.
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A função de operador de telemarketing concentra o maior número de oportunidades, 150 no total, com 50 posições exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência).
Também estão em destaque as funções de montador instalador de acessórios (50), atendente de lanchonete (32), instalador-reparador de linhas telefônicas e telegráficas (30), auxiliar de limpeza (29), assistente administrativo – jovem aprendiz (20) e controlador de entrada e saída (14).
A lista completa pode ser acessada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
Como se candidatar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer à sede do PAT, na praça Afonso Pena, nº 175, Centro.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.