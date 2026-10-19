19 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Concurso do TJSP tem 132 vagas com salários de até R$ 9,8 mil

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
TJSP abre concurso público para vagas com salário de até R$ 9.856,95
TJSP abre concurso público para vagas com salário de até R$ 9.856,95

O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) publicou editais de concurso público para provimento de 132 vagas imediatas para o cargo de oficial de justiça e formação de cadastro de reserva para a função de escrevente técnico judiciário.

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A seleção contempla comarcas em todo o estado, incluindo as Circunscrições Judiciárias de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Caraguatatuba.

Remuneração

A remuneração inicial para a função de oficial de justiça, cargo que exige nível superior completo em qualquer área, é de R$ 9.856,95. Para a função de escrevente técnico judiciário, que exige ensino médio completo, o vencimento inicial é de R$ 6.782,54.

Ambas as carreiras têm jornada de 40 horas semanais e contam com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte.

Inscrições e provas

As inscrições ocorrem entre 28 de outubro e 10 de dezembro de 2026, pelo site da Fundação Vunesp. O custo da taxa de inscrição é de R$ 81,00 para escrevente e R$ 96,00 para oficial de justiça.

A avaliação será feita por meio de prova objetiva e discursiva com aplicação no dia 14 de março de 2027. A prova objetiva abrangerá questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e de direito. Na etapa discursiva, os candidatos ao cargo de escrevente realizarão uma redação, enquanto os concorrentes ao posto de oficial responderão a duas questões teóricas.

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