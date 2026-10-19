O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) publicou editais de concurso público para provimento de 132 vagas imediatas para o cargo de oficial de justiça e formação de cadastro de reserva para a função de escrevente técnico judiciário.

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A seleção contempla comarcas em todo o estado, incluindo as Circunscrições Judiciárias de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Caraguatatuba.