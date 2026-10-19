O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) publicou editais de concurso público para provimento de 132 vagas imediatas para o cargo de oficial de justiça e formação de cadastro de reserva para a função de escrevente técnico judiciário.
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A seleção contempla comarcas em todo o estado, incluindo as Circunscrições Judiciárias de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Caraguatatuba.
Remuneração
A remuneração inicial para a função de oficial de justiça, cargo que exige nível superior completo em qualquer área, é de R$ 9.856,95
Ambas as carreiras têm jornada de 40 horas semanais e contam com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde e auxílio-transporte
Inscrições e provas
As inscrições ocorrem entre 28 de outubro e 10 de dezembro de 2026, pelo site da Fundação Vunesp. O custo da taxa de inscrição é de R$ 81,00 para escrevente e R$ 96,00 para oficial de justiça
A avaliação será feita por meio de prova objetiva e discursiva com aplicação no dia 14 de março de 2027