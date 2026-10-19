Um homem foi esfaqueado no braço esquerdo e no abdômen, próximo às costelas, na madrugada desta segunda-feira (19), na região da Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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Segundo o registro policial, a agressão ocorreu após ofensas verbais. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Até a divulgação das informações iniciais, não havia decisão sobre o pedido.