Um homem foi esfaqueado no braço esquerdo e no abdômen, próximo às costelas, na madrugada desta segunda-feira (19), na região da Maranduba, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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Segundo o registro policial, a agressão ocorreu após ofensas verbais. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio e pediu à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Até a divulgação das informações iniciais, não havia decisão sobre o pedido.
De acordo com o relato da vítima registrado no Plantão de Polícia Judiciária, o homem estava nas proximidades da Galeria da Maranduba quando começou a ser ofendido por outra pessoa. Para evitar o confronto, ele teria se afastado do local. Ao retornar, porém, foi surpreendido pelo suspeito, que o atacou com uma faca.
O boletim de ocorrência não informa quantos golpes foram desferidos nem esclarece o que motivou a agressão. Também não há informações sobre eventual relação anterior entre os envolvidos.
Vítima foi socorrida
Após o ataque, o homem recebeu atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Maranduba. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos, o estado de saúde da vítima ou a necessidade de transferência para outra unidade hospitalar.
A identidade e a idade do homem também não constam nas informações iniciais do registro policial.
Após analisar a ocorrência, o delegado de plantão classificou inicialmente o caso como tentativa de homicídio e solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado.
O pedido ainda dependia de decisão judicial até a divulgação das primeiras informações. A prisão preventiva é uma medida cautelar e não representa condenação antecipada do investigado.
A Polícia Civil também requisitou exames periciais e outras diligências para esclarecer as circunstâncias do ataque. A classificação do caso poderá ser revista conforme o avanço das investigações e os elementos reunidos.
Circunstâncias do ataque
Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão a motivação da agressão, a possível relação entre a vítima e o suspeito e a existência de testemunhas ou imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a reconstituir o ocorrido.
Também não havia confirmação, nas informações iniciais, sobre a localização do investigado ou se ele já havia prestado depoimento formal à polícia.
A investigação sobre o ataque na Maranduba segue sob responsabilidade da Polícia Civil.