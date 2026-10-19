O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) vai receber R$ 147,6 milhões do Fundo Amazônia para modernizar o monitoramento ambiental no Brasil com IA (Inteligência Artificial).

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O projeto prevê identificar desmatamento e degradação da vegetação com mais rapidez, mapear áreas atingidas por incêndios e antecipar regiões com maior risco ambiental.