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REDE DE ESGOTO

Obras da Sabesp podem alterar trânsito em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sabesp
Obras de prolongamento de uma rede coletora de esgoto deverá durar até novembro de 2026
Obras de prolongamento de uma rede coletora de esgoto deverá durar até novembro de 2026

O prolongamento de uma rede coletora de esgoto na avenida Rio Grande do Sul, em Ubatuba, poderá causar intervenções no tráfego de veículos e pedestres. A execução das obras terá início nesta segunda-feira (19) e seguirá até 9 de novembro, com trabalhos previstos para ocorrer em dias úteis, das 19h às 6h.

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A intervenção compreenderá o trecho entre a interligação com a rua Pará e a ponte que conecta o bairro Centro ao bairro Estufa I.

Haverá sinalização no local indicando possíveis bloqueios no trajeto.

Os trabalhos serão realizados pela Sanorte Infraestrutura e Saneamento e fazem parte de um projeto de correção de esgotamento sanitário na região.

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