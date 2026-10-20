O prolongamento de uma rede coletora de esgoto na avenida Rio Grande do Sul, em Ubatuba, poderá causar intervenções no tráfego de veículos e pedestres. A execução das obras terá início nesta segunda-feira (19) e seguirá até 9 de novembro, com trabalhos previstos para ocorrer em dias úteis, das 19h às 6h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A intervenção compreenderá o trecho entre a interligação com a rua Pará e a ponte que conecta o bairro Centro ao bairro Estufa I.