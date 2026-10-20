O prolongamento de uma rede coletora de esgoto na avenida Rio Grande do Sul, em Ubatuba, poderá causar intervenções no tráfego de veículos e pedestres. A execução das obras terá início nesta segunda-feira (19) e seguirá até 9 de novembro, com trabalhos previstos para ocorrer em dias úteis, das 19h às 6h.
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A intervenção compreenderá o trecho entre a interligação com a rua Pará e a ponte que conecta o bairro Centro ao bairro Estufa I.
Haverá sinalização no local indicando possíveis bloqueios no trajeto.
Os trabalhos serão realizados pela Sanorte Infraestrutura e Saneamento e fazem parte de um projeto de correção de esgotamento sanitário na região.