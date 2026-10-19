O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) alterou os locais de votação de seções eleitorais em oito cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25), das 8h às 17h.
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As mudanças atingem São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Tremembé, Ubatuba, Paraibuna e São Bento do Sapucaí.
A orientação da Justiça Eleitoral é que os eleitores consultem com antecedência o endereço atualizado de sua seção para evitar imprevistos no dia da votação.
A verificação pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na opção “Autoatendimento Eleitoral” (acesse aqui).
Segundo a Justiça Eleitoral, as alterações foram necessárias por diferentes motivos, entre eles reformas nos prédios, melhorias de acessibilidade e danos provocados por chuvas e ventos fortes.
Em todo o Brasil, os Tribunais Regionais Eleitorais alteraram os locais de votação de 4.352 seções para o segundo turno. O número representa 0,87% do total de seções eleitorais do país.
Na RMVale, os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República. A disputa será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
Com a proximidade da votação, conferir o local correto é uma medida importante para evitar deslocamentos desnecessários e garantir que o eleitor consiga exercer seu direito ao voto dentro do horário estabelecido.
Locais de votação alterados
São José dos Campos — 127ª ZE (Zona Eleitoral)
Centro Universitário UFBRA
Seções: 340ª, 356ª, 368ª, 401ª, 452ª, 489ª e 490ª
Novo local de votação: Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, na Rua Coronel José Monteiro, 621, Centro
EMPG Prof.ª Maria Nazareth de Moura Veronese
Seções: 510ª, 599ª, 616ª, 645ª e 652ª
Novo local de votação: EMEI Prof.ª Zilda Costa de Oliveira, na Praça Hélio Dias, 137, Jardim da Granja
São José dos Campos — 282ª ZE
Escola Estadual Jorge Barbosa Moreira
Seções: 62ª e 63ª
Novo local de votação: EMEI Padre José Rubens Franco Bonafé, na Rua Nossa Senhora da Salete, 34, Vila Cândida
Escola Estadual Jorge Barbosa Moreira
Seções: 64ª, 84ª, 105ª, 125ª, 151ª, 174ª, 188ª, 227ª e 254ª
Novo local de votação: EMEI Prof.ª Maria Aparecida Candelária Bernardes Ottoboni, na Rua Rui Barbosa, 3.613, Alto da Ponte
São José dos Campos — 411ª ZE
Escola Estadual José Mariotto Ferreira, Major Aviador
Seções: 70ª, 72ª, 74ª, 76ª, 78ª, 80ª, 82ª e 205ª
Novo local de votação: EMEF Prof.ª Maria Aparecida Santos Ronconi, na Rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, Monte Castelo
CECOI Célio Lemos
Seções: 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 195ª, 217ª e 281ª
Novo local de votação: Cedin Prof.ª Helena Ferreira, na Rua Waldir Gaioso, 535, Jardim Jussara
Seções: 409ª e 411ª
Novo local de votação: EMEFI Prof. Geraldo de Almeida, na Rua Camomila, 100, Chácara Pousada do Vale
Taubaté — 141ª ZE
EMEI Padre Pedro Lopes
Seções: 338ª, 347ª, 358ª, 369ª, 380ª, 391ª e 422ª
Novo local de votação: Escola Estadual Antônio de Moura Abud, na Avenida Antídio de Aguiar, 300, Jardim América
Taubaté — 407ª ZE
UNITAU — Pró-Reitoria
Seções: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 162ª, 177ª e 187ª
Novo local de votação: UNITAU — Departamento de Comunicação e Negócios, na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, 99, Centro, portão 2
Jacareí — 62ª ZE
Colégio Adventista de Jacareí
Seções: 249ª, 258ª, 268ª, 284ª, 296ª, 320ª, 349ª, 368ª e 383ª
Novo local de votação: IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), na Rua Antônio Fogaça de Almeida, 200, Jardim América
EM Lamartine Delamare
Seções: 42ª, 43ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 198ª(e)
Novo local de votação: Creche Prof.ª Dirce de Miranda, na Praça da Independência, 104, São João
Caçapava — 29ª ZE
SESI Caçapava
Seções: 101ª, 109ª, 120ª, 138ª, 148ª, 160ª, 180ª, 233ª e 244ª
Novo local de votação: EMEI Prof.ª Lourdes Araújo Juliano de Almeida, na Avenida Ney Gomes de Oliveira, 400
Ubatuba — 144ª ZE
Escola Estadual Dr. Esteves da Silva
Seções: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 60ª e 107ª
Novo local de votação: Colégio GAIA, na Rua Hans Staden, 718, Centro
EMEI Judith Cabral dos Santos
Seções: 111ª; 119ª; 132ª; 148ª; 182ª e 218ª
Novo local de votação: Escola Estadual Florentina Martins Sanchez, na Rua Benedito Henrique, 340
Cooperativa Educacional
Seções: 115ª; 124ª; 137ª; 156ª; 170ª; 196ª; 202ª; 209ª; 216ª
Novo local de votação: Colégio Objetivo, na Rua Hans Staden, 867, Centro
São Bento do Sapucaí / Tremembé — 314ª ZE
Ceprocom (Centro Promocional Comunitário) — Educação Infantil
Seções: 166ª e 167ª
Novo local de votação: CEMEI Maria Cleidson Mendes Roberti, na Rua das Flores, 31, Jardim Santa Terezinha - São Bento do Sapucaí
Paraibuna — 84ª ZE
Escola Municipal de Ensino Fundamental Vargem Grande
Seções: 36ª, 40ª e 50ª
Novo local de votação: EE Bairro da Vargem Grande, na Rua Quatro, s/n, bairro Vargem Grande, Natividade da Serra
EMEF Irene Alves Lopes Irmã Zoé
Seções: 42ª, 55ª e 56ª
Novo local de votação: Escola Estadual Doutor Cerqueira Cesar, na Rua Cel. Camargo, 48 - centro, Paraibuna
Escola Estadual Do Pouso Alto
Seções: 34ª, 38ª, 60ª
Emef Prof. Teresa Garcia Minari, na Rua Geraldo Cassiano De Souza, s/n - Natividade da Serra
Seção: 74ª
Novo local de votação: EE Prof. Geraldo Martins dos Santos, na Praça Bairro Rural do Espírito Santo, s/n – Paraibuna