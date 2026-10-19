O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) alterou os locais de votação de seções eleitorais em oito cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25), das 8h às 17h.

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As mudanças atingem São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Tremembé, Ubatuba, Paraibuna e São Bento do Sapucaí.