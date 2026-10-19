O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma segunda-feira (19) de tempo firme e sem previsão de chuva ao longo do dia, segundo a previsão meteorológica para o estado de São Paulo. A faixa leste paulista terá maior presença de nuvens, enquanto a atuação de uma massa de ar seco favorece a estabilidade do tempo.

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No interior do estado, o predomínio de sol deve elevar as temperaturas, com máximas próximas dos 30°C em algumas regiões. Já no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a nebulosidade deve limitar o aquecimento, com temperaturas máximas em torno de 22°C na faixa leste e no litoral.