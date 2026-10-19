O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter uma segunda-feira (19) de tempo firme e sem previsão de chuva ao longo do dia, segundo a previsão meteorológica para o estado de São Paulo. A faixa leste paulista terá maior presença de nuvens, enquanto a atuação de uma massa de ar seco favorece a estabilidade do tempo.
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No interior do estado, o predomínio de sol deve elevar as temperaturas, com máximas próximas dos 30°C em algumas regiões. Já no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, a nebulosidade deve limitar o aquecimento, com temperaturas máximas em torno de 22°C na faixa leste e no litoral.
A massa de ar seco também contribui para a redução da umidade relativa do ar durante a tarde, principalmente nas regiões oeste e norte de São Paulo, onde os índices podem ficar próximos de 30% nos períodos mais quentes.
Chuva acumulada
Apesar da previsão de tempo estável nesta segunda, municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte registraram chuva nas últimas 24 horas.
São Sebastião teve o maior volume, com 41 milímetros registrados na região de Boiçucanga. Em São José dos Campos, o acumulado chegou a 15 milímetros no Jardim Jussara.
Caraguatatuba registrou 13 milímetros na região de Martim de Sá, enquanto Ubatuba teve 11 milímetros em Perequê-Mirim. Em Ilhabela, o volume foi de 4 milímetros na região da Armação.
Os dados mostram que a chuva se concentrou principalmente no Litoral Norte, embora a tendência para esta segunda-feira seja de estabilidade, com maior presença de nuvens na faixa leste paulista.