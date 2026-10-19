Um cuidador de idosos de 26 anos foi preso em São José dos Campos sob a acusação de praticar abusos e golpe financeiro contra um idoso. O prejuízo estimado à vítima é de aproximadamente R$ 70 mil.
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A prisão foi realizada durante a "Operação Mãos Que Cuidam", deflagrada pela Polícia Civil na última quinta-feira (15), com o apoio da força-tarefa São José Unida.
Durante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em dois imóveis no bairro Jardim Imperial. O objetivo da ofensiva foi localizar bens e objetos adquiridos ilicitamente com uso indevido de cartões bancários de um idoso atendido pelo suspeito, que já havia sido preso em flagrante em março de 2026 por furto a uma família à qual prestava serviços.
Nos endereços vistoriados, as equipes apreenderam diversos eletrodomésticos, aparelhos eletroeletrônicos, celulares, um tablet e um veículo.
O investigado foi preso e permanece à disposição da Justiça.