Um cuidador de idosos de 26 anos foi preso em São José dos Campos sob a acusação de praticar abusos e golpe financeiro contra um idoso. O prejuízo estimado à vítima é de aproximadamente R$ 70 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada durante a "Operação Mãos Que Cuidam", deflagrada pela Polícia Civil na última quinta-feira (15), com o apoio da força-tarefa São José Unida.