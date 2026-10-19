19 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GOLPE

Cuidador é preso por usar R$ 70 mil de cartão de idoso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Polícia apreendeu um carro, além de diversos aparelhos com o cuidador
Polícia apreendeu um carro, além de diversos aparelhos com o cuidador

Um cuidador de idosos de 26 anos foi preso em São José dos Campos sob a acusação de praticar abusos e golpe financeiro contra um idoso. O prejuízo estimado à vítima é de aproximadamente R$ 70 mil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada durante a "Operação Mãos Que Cuidam", deflagrada pela Polícia Civil na última quinta-feira (15), com o apoio da força-tarefa São José Unida.

Durante a ação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em dois imóveis no bairro Jardim Imperial. O objetivo da ofensiva foi localizar bens e objetos adquiridos ilicitamente com uso indevido de cartões bancários de um idoso atendido pelo suspeito, que já havia sido preso em flagrante em março de 2026 por furto a uma família à qual prestava serviços.

Nos endereços vistoriados, as equipes apreenderam diversos eletrodomésticos, aparelhos eletroeletrônicos, celulares, um tablet e um veículo.

O investigado foi preso e permanece à disposição da Justiça.

 
    

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários