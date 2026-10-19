A Prefeitura de São José dos Campos deu início à edição de 2026 do Projeto Verão, que disponibiliza piscinas públicas gratuitamente à população aos sábados, domingos e feriados. Durante outubro, 11 unidades estarão abertas das 12h às 18h em diversas regiões da cidade.

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Em dezembro, outras duas também serão disponibilizadas e o horário de atendimento passa a ser das 10h às 12h e das 13h às 18h. No período de 21 de dezembro a 15 de janeiro de 2027, as piscinas também funcionarão de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.