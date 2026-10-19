A Prefeitura de São José dos Campos deu início à edição de 2026 do Projeto Verão, que disponibiliza piscinas públicas gratuitamente à população aos sábados, domingos e feriados. Durante outubro, 11 unidades estarão abertas das 12h às 18h em diversas regiões da cidade.
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Em dezembro, outras duas também serão disponibilizadas e o horário de atendimento passa a ser das 10h às 12h e das 13h às 18h. No período de 21 de dezembro a 15 de janeiro de 2027, as piscinas também funcionarão de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
A temporada vai durar todo o verão, até 28 de março de 2027, com interrupção apenas nas festividades de fim de ano (24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro).
Como participar
O acesso às piscinas é gratuito para pessoas de todas as idades, mas é necessário cadastro prévio no aplicativo São José Viva.
As regras do programa determinam que crianças de 0 a 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável dentro da água. Já para crianças de 7 a 11 anos, o responsável deve permanecer no local, sem necessidade de entrar na piscina. A partir dos 12 anos, o responsável deve assinar uma autorização.
Os trajes permitidos para homens são sunga ou short tactel com sunga por baixo. Para mulheres, maiô ou biquíni. O uso de óleos bronzeadores e o consumo de alimentos e bebidas são proibidos na área da piscina.
Todas as piscinas são monitoradas e contam com a presença de guarda-vidas.
Locais
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Centro Comunitário Alto da Ponte - rua Alziro Lebrão, s/nº, Alto da Ponte
Centro Poliesportivo Altos de Santana - avenida Alto do Rio Doce, nº 801, Altos de Santana
Centro Poliesportivo Eugênio de Melo - avenida Ambrósio Molina, nº 370, Eugênio de Melo
Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras - rua 23 de Dezembro, nº 400, Jardim Cerejeiras
EMEF Profª Maria Nazareth de Moura Veroneze - praça Columba, nº 45, Jardim da Granja
Centro Comunitário Jardim Morumbi - avenida Um, nº 500, Jardim Morumbi
Centro Poliesportivo João do Pulo - avenida Perseu, nº 180, Jardim Satélite
Centro Poliesportivo São Judas Tadeu - avenida São Jerônimo, s/nº, São Judas Tadeu
Piscina da Vila Nova Conceição - rua Suécia, s/nº, Vila Nova Conceição
Ginásio de Esportes Vila Maria - praça Nenê Cursino, s/nº, Vila Maria
Poliesportivo Vila Tesouro - rua Bento Pinho da Cunha, nº 381, Vila Tesouro
A partir de dezembro:
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Piscina do Parque Industrial - rua Goiânia, nº 225, Parque Industrial
Centro Comunitário Vila Industrial - praça José Molina, s/nº, Vila Industrial