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OPERAÇÃO PADROEIRA

Operação fecha adegas por perturbação do sossego em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Adega é interditada em São José dos Campos
Adega é interditada em São José dos Campos

A Operação Padroeira, que mobilizou as forças de segurança de São José dos Campos durante o feriado prolongado, fechou duas adegas em ações de fiscalização e verificação de denúncias feitas pela população.

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Os locais interditados ficam nos bairros Santa Inês 1 e Jardim Nova República. Ambos funcionavam irregularmente. Além disso, outras cinco adegas foram notificadas por irregularidades e por violação às leis de perturbação do sossego após as 22h.

O objetivo da operação foi combater a criminalidade, a perturbação do sossego, a poluição sonora por motocicletas e as aglomerações em estabelecimentos comerciais. A ação também resultou na prisão de cinco homens: dois por roubo, um por tráfico de drogas e outros dois por furto.

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