A Operação Padroeira, que mobilizou as forças de segurança de São José dos Campos durante o feriado prolongado, fechou duas adegas em ações de fiscalização e verificação de denúncias feitas pela população.

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Os locais interditados ficam nos bairros Santa Inês 1 e Jardim Nova República. Ambos funcionavam irregularmente. Além disso, outras cinco adegas foram notificadas por irregularidades e por violação às leis de perturbação do sossego após as 22h.