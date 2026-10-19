A Operação Padroeira, que mobilizou as forças de segurança de São José dos Campos durante o feriado prolongado, fechou duas adegas em ações de fiscalização e verificação de denúncias feitas pela população.
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Os locais interditados ficam nos bairros Santa Inês 1 e Jardim Nova República. Ambos funcionavam irregularmente. Além disso, outras cinco adegas foram notificadas por irregularidades e por violação às leis de perturbação do sossego após as 22h.
O objetivo da operação foi combater a criminalidade, a perturbação do sossego, a poluição sonora por motocicletas e as aglomerações em estabelecimentos comerciais. A ação também resultou na prisão de cinco homens: dois por roubo, um por tráfico de drogas e outros dois por furto.