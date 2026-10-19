Um adolescente foi apreendido ao ser flagrado no tráfico de drogas no bairro Vila Brasil, em Guaratinguetá. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), e resultou na apreensão de mais de meio quilo de entorpecentes.
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A equipe avistou o jovem sentado sobre os trilhos da linha férrea. Ao perceber a aproximação, ele tentou se afastar, mas foi abordado. Com ele, os policiais localizaram cinco buchas de maconha e cinco pinos de cocaína.
Em varredura nas imediações, a equipe encontrou sacolas contendo 230 pinos de cocaína, 113 buchas de maconha, 51 pedras de crack e oito porções de haxixe, além de R$ 5 em espécie.
O adolescente foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu apreendido.