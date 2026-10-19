Um ônibus com 41 passageiros ficou parado no acostamento da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 64, em Paraibuna, após uma falha mecânica na embreagem. O incidente foi registrado às 18h10 de domingo (18), no sentido norte, e a ocorrência foi solucionada às 23h06, com a remoção do veículo. Não houve feridos.

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De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da Concessionária Tamoios, o motorista, ao perceber a falha no sistema, conseguiu manobrar e estacionar com segurança no acostamento. Os 41 ocupantes se deslocaram por meios próprios até um posto de serviços nas proximidades, onde aguardaram a resolução do caso por quase 5 horas.