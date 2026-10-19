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FALHA NA EMBREAGEM

Ônibus com 41 ocupantes sofre pane em trecho da Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Ônibus sofreu pane no sistema de embreagem ao trafegar pela Tamoios
Ônibus sofreu pane no sistema de embreagem ao trafegar pela Tamoios

Um ônibus com 41 passageiros ficou parado no acostamento da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 64, em Paraibuna, após uma falha mecânica na embreagem. O incidente foi registrado às 18h10 de domingo (18), no sentido norte, e a ocorrência foi solucionada às 23h06, com a remoção do veículo. Não houve feridos.

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De acordo com o CCO (Centro de Controle Operacional) da Concessionária Tamoios, o motorista, ao perceber a falha no sistema, conseguiu manobrar e estacionar com segurança no acostamento. Os 41 ocupantes se deslocaram por meios próprios até um posto de serviços nas proximidades, onde aguardaram a resolução do caso por quase 5 horas.

Um mecânico da empresa proprietária do ônibus esteve no local para tentar realizar o reparo, sem sucesso. Foi então solicitado o apoio da equipe de reboque com um guincho pesado, concluindo a remoção do ônibus. Não houve registro de lentidão no tráfego da região. Durante todo o período do atendimento, as faixas de rolamento permaneceram livres.

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