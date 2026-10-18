Um carro caiu no Rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã do dia 18 de outubro, por volta das 11h40. O veículo ficou completamente submerso, mas o ocupante conseguiu escapar a tempo e não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a retirada de uma embarcação da água. O automóvel estava em uma rampa de acesso ao rio, sendo utilizado na operação com auxílio de um reboque, quando acabou caindo na água.

Inicialmente, as equipes de emergência receberam a informação de que havia uma pessoa dentro do veículo submerso. Viaturas de resgate e salvamento foram imediatamente enviadas ao local.