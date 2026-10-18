18 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Carro cai em rio durante retirada de embarcação em Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente com carro em Caraguatatuba
Acidente com carro em Caraguatatuba

Um carro caiu no Rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na manhã do dia 18 de outubro, por volta das 11h40. O veículo ficou completamente submerso, mas o ocupante conseguiu escapar a tempo e não sofreu ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante a retirada de uma embarcação da água. O automóvel estava em uma rampa de acesso ao rio, sendo utilizado na operação com auxílio de um reboque, quando acabou caindo na água.

Inicialmente, as equipes de emergência receberam a informação de que havia uma pessoa dentro do veículo submerso. Viaturas de resgate e salvamento foram imediatamente enviadas ao local.

Ao chegarem, os bombeiros constataram que o ocupante havia conseguido sair do automóvel antes que ele afundasse completamente.

Apesar de não haver vítimas, os militares deram continuidade à ocorrência devido ao risco que o veículo submerso representava para banhistas e embarcações que transitam pelo Rio Juqueriquerê.

As equipes localizaram o automóvel e, com o apoio de um caminhão-guincho, conseguiram retirá-lo da água. Após a operação, o carro foi entregue ao proprietário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência terminou apenas com danos materiais, sem registro de feridos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários