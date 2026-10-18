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ACIDENTES

Anel Viário de SJC registra 4 mortes com motociclistas em 2026

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Da redação
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Reprodução
Acidente com duas mortes em São José
Acidente com duas mortes em São José

Uma sequência de acidentes fatais envolvendo motociclistas no Anel Viário de São José dos Campos chama a atenção para a segurança de quem utiliza uma das principais vias de circulação da cidade. Somente em três ocorrências registradas ao longo de 2026, quatro pessoas perderam a vida, entre elas jovens de 19, 21 e 25 anos.

O caso mais recente aconteceu na última quinta-feira (15), quando um motociclista de 41 anos morreu após colidir contra a traseira de um trator equipado com roçadeira, na Avenida Florestan Fernandes. Antes disso, outras três mortes haviam sido registradas em acidentes nos meses de fevereiro e maio.

Os episódios ocorreram em diferentes trechos do Anel Viário e tiveram circunstâncias distintas. Em dois deles, as colisões envolveram motocicletas e veículos utilizados em serviços de manutenção ou apoio às atividades municipais.

Outubro: motociclista de 41 anos morre após atingir trator com roçadeira

O acidente mais recente aconteceu por volta das 7h15 do dia 15 de outubro, na Avenida Florestan Fernandes, nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura.

A vítima, identificada como Roger Eduardo do Prado, de 41 anos, conduzia uma motocicleta quando atingiu a parte traseira de um trator equipado com roçadeira, utilizado em serviços de manutenção urbana.

Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o motociclista trafegava em alta velocidade e realizava manobras entre os veículos antes da colisão. Essa versão integra as informações iniciais divulgadas pela administração municipal, e a dinâmica do acidente deverá ser esclarecida pelas autoridades responsáveis.

Equipes de resgate foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local.

A ocorrência mobilizou agentes da Mobilidade Urbana, Polícia Militar e profissionais da perícia.

Maio: jovem de 25 anos morre próximo a viaduto

Outro acidente fatal foi registrado na madrugada de 23 de maio, nas proximidades do Viaduto José Paula da Silva, no trecho do Anel Viário que liga a região central ao entorno da Vila Betânia.

A vítima foi identificada como Carlos Gustavo Souza, de 25 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram o jovem caído na pista, enquanto a motocicleta estava a alguns metros de distância.

Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Carlos Gustavo não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e acidental. A perícia realizou levantamentos no local, e registros audiovisuais foram recolhidos para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Fevereiro: casal de jovens morre após moto atingir guincho da Prefeitura

O primeiro dos três acidentes aconteceu em 1º de fevereiro, na Avenida Senador Teotônio Vilela, próximo à Prefeitura de São José dos Campos.

Na ocasião, Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19, morreram após a motocicleta em que estavam colidir contra a traseira de um guincho utilizado em serviços municipais.

Segundo o registro policial, o veículo da Prefeitura trafegava pela faixa da direita, em baixa velocidade e com os sinais luminosos de advertência acionados.

A equipe realizava o recolhimento de cones de sinalização instalados ao longo da via quando, conforme o relato do motorista do guincho, foi necessário reduzir a velocidade e parar o veículo para executar o serviço.

O condutor relatou ter ouvido um forte impacto na traseira do guincho. Em seguida, os trabalhadores perceberam que uma motocicleta havia colidido contra o veículo e que seus dois ocupantes estavam caídos na pista.

Matheus e Letícia não resistiram aos ferimentos.

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