Uma sequência de acidentes fatais envolvendo motociclistas no Anel Viário de São José dos Campos chama a atenção para a segurança de quem utiliza uma das principais vias de circulação da cidade. Somente em três ocorrências registradas ao longo de 2026, quatro pessoas perderam a vida, entre elas jovens de 19, 21 e 25 anos.

O caso mais recente aconteceu na última quinta-feira (15), quando um motociclista de 41 anos morreu após colidir contra a traseira de um trator equipado com roçadeira, na Avenida Florestan Fernandes. Antes disso, outras três mortes haviam sido registradas em acidentes nos meses de fevereiro e maio.

Os episódios ocorreram em diferentes trechos do Anel Viário e tiveram circunstâncias distintas. Em dois deles, as colisões envolveram motocicletas e veículos utilizados em serviços de manutenção ou apoio às atividades municipais.

Outubro: motociclista de 41 anos morre após atingir trator com roçadeira