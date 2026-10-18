Uma sequência de acidentes fatais envolvendo motociclistas no Anel Viário de São José dos Campos chama a atenção para a segurança de quem utiliza uma das principais vias de circulação da cidade. Somente em três ocorrências registradas ao longo de 2026, quatro pessoas perderam a vida, entre elas jovens de 19, 21 e 25 anos.
O caso mais recente aconteceu na última quinta-feira (15), quando um motociclista de 41 anos morreu após colidir contra a traseira de um trator equipado com roçadeira, na Avenida Florestan Fernandes. Antes disso, outras três mortes haviam sido registradas em acidentes nos meses de fevereiro e maio.
Os episódios ocorreram em diferentes trechos do Anel Viário e tiveram circunstâncias distintas. Em dois deles, as colisões envolveram motocicletas e veículos utilizados em serviços de manutenção ou apoio às atividades municipais.
Outubro: motociclista de 41 anos morre após atingir trator com roçadeira
O acidente mais recente aconteceu por volta das 7h15 do dia 15 de outubro, na Avenida Florestan Fernandes, nas proximidades do acesso à Avenida Comendador de Paula Penido, na região do Jardim Serimbura.
A vítima, identificada como Roger Eduardo do Prado, de 41 anos, conduzia uma motocicleta quando atingiu a parte traseira de um trator equipado com roçadeira, utilizado em serviços de manutenção urbana.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o motociclista trafegava em alta velocidade e realizava manobras entre os veículos antes da colisão. Essa versão integra as informações iniciais divulgadas pela administração municipal, e a dinâmica do acidente deverá ser esclarecida pelas autoridades responsáveis.
Equipes de resgate foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local.
A ocorrência mobilizou agentes da Mobilidade Urbana, Polícia Militar e profissionais da perícia.
Maio: jovem de 25 anos morre próximo a viaduto
Outro acidente fatal foi registrado na madrugada de 23 de maio, nas proximidades do Viaduto José Paula da Silva, no trecho do Anel Viário que liga a região central ao entorno da Vila Betânia.
A vítima foi identificada como Carlos Gustavo Souza, de 25 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Fan preta.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram o jovem caído na pista, enquanto a motocicleta estava a alguns metros de distância.
Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas Carlos Gustavo não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e acidental. A perícia realizou levantamentos no local, e registros audiovisuais foram recolhidos para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.
Fevereiro: casal de jovens morre após moto atingir guincho da Prefeitura
O primeiro dos três acidentes aconteceu em 1º de fevereiro, na Avenida Senador Teotônio Vilela, próximo à Prefeitura de São José dos Campos.
Na ocasião, Matheus Henrique Machado Obino, de 21 anos, e Letícia Leite Rabelo, de 19, morreram após a motocicleta em que estavam colidir contra a traseira de um guincho utilizado em serviços municipais.
Segundo o registro policial, o veículo da Prefeitura trafegava pela faixa da direita, em baixa velocidade e com os sinais luminosos de advertência acionados.
A equipe realizava o recolhimento de cones de sinalização instalados ao longo da via quando, conforme o relato do motorista do guincho, foi necessário reduzir a velocidade e parar o veículo para executar o serviço.
O condutor relatou ter ouvido um forte impacto na traseira do guincho. Em seguida, os trabalhadores perceberam que uma motocicleta havia colidido contra o veículo e que seus dois ocupantes estavam caídos na pista.
Matheus e Letícia não resistiram aos ferimentos.