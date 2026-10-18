Uma motociclista ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã deste domingo (18), nas proximidades do acesso à Praia das Calhetas, em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão mobilizou equipes de resgate e agentes responsáveis pela segurança viária na região.

A mulher, que conduzia a motocicleta, recebeu os primeiros socorros de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.