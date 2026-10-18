Uma motociclista ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã deste domingo (18), nas proximidades do acesso à Praia das Calhetas, em São Sebastião, no Litoral Norte.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão mobilizou equipes de resgate e agentes responsáveis pela segurança viária na região.
A mulher, que conduzia a motocicleta, recebeu os primeiros socorros de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Central de São Sebastião.
Equipes atuaram na liberação da via
O acidente também mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que trabalharam para liberar a pista após a ocorrência.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da colisão, nem informações sobre o que teria provocado o acidente.
Também não há atualização oficial sobre o estado de saúde da motociclista após sua chegada à unidade hospitalar.
As circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser esclarecidas.