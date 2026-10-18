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ACIDENTE

Motociclista fica gravemente ferida após acidente na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente em São Sebastião
Acidente em São Sebastião

Uma motociclista ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um carro na manhã deste domingo (18), nas proximidades do acesso à Praia das Calhetas, em São Sebastião, no Litoral Norte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão mobilizou equipes de resgate e agentes responsáveis pela segurança viária na região.

A mulher, que conduzia a motocicleta, recebeu os primeiros socorros de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Central de São Sebastião.

Equipes atuaram na liberação da via

O acidente também mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que trabalharam para liberar a pista após a ocorrência.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da colisão, nem informações sobre o que teria provocado o acidente.

Também não há atualização oficial sobre o estado de saúde da motociclista após sua chegada à unidade hospitalar.

As circunstâncias da ocorrência ainda deverão ser esclarecidas.

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