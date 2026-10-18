Eleitores de São José dos Campos devem ficar atentos aos locais de votação para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25). Uma relação divulgada pela Justiça Eleitoral aponta alterações envolvendo 41 seções eleitorais do município, distribuídas entre as zonas eleitorais 127ª, 282ª e 411ª.

Das 41 seções relacionadas, 39 foram transferidas para outros endereços e duas constam em um novo local de votação. As mudanças envolvem escolas, instituições de ensino e unidades municipais em diferentes regiões da cidade.

Em todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 4.352 seções eleitorais tiveram seus endereços alterados para o segundo turno, o equivalente a 0,87% das 499.248 seções existentes no país. São Paulo lidera a lista, com 982 seções afetadas.