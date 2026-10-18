Eleitores de São José dos Campos devem ficar atentos aos locais de votação para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo (25). Uma relação divulgada pela Justiça Eleitoral aponta alterações envolvendo 41 seções eleitorais do município, distribuídas entre as zonas eleitorais 127ª, 282ª e 411ª.
Das 41 seções relacionadas, 39 foram transferidas para outros endereços e duas constam em um novo local de votação. As mudanças envolvem escolas, instituições de ensino e unidades municipais em diferentes regiões da cidade.
Em todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 4.352 seções eleitorais tiveram seus endereços alterados para o segundo turno, o equivalente a 0,87% das 499.248 seções existentes no país. São Paulo lidera a lista, com 982 seções afetadas.
Segundo o TSE, as alterações são motivadas por questões operacionais, incluindo obras, adaptações de acessibilidade e problemas estruturais em prédios utilizados durante o primeiro turno. Em algumas localidades, danos provocados por chuvas e ventos também exigiram mudanças.
Confira as mudanças em São José dos Campos
127ª Zona Eleitoral — 12 seções
Eleitores que votavam no Centro Universitário UFBRA, nas seções 340, 356, 368, 401, 452, 489 e 490, deverão comparecer ao Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, localizado na Rua Coronel José Monteiro, 621, no Centro.
Já as seções 510, 599, 616, 645 e 652, anteriormente instaladas na EMPG Professora Maria Nazareth de Moura Veronese, foram transferidas para a EMEI Professora Zilda Costa de Oliveira, na Praça Hélio Dias, 137, no Jardim da Granja.
282ª Zona Eleitoral — 11 seções
A Escola Estadual Jorge Barbosa Moreira deixará de receber as 11 seções relacionadas na nova distribuição.
As seções 62 e 63 passam a funcionar na EMEI Padre José Rubens Franco Bonafé, localizada na Rua Nossa Senhora da Salete, 34, na Vila Cândida.
As seções 64, 84, 105, 125, 151, 174, 188, 227 e 254 terão como novo endereço a EMEI Professora Maria Aparecida Candelaria Bernardes Ottoboni, na Rua Rui Barbosa, 3613, no Alto da Ponte.
411ª Zona Eleitoral — 18 seções
Os eleitores das seções 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 e 205, anteriormente atendidos pela Escola Estadual José Mariotto Ferreira Major Aviador, deverão votar na EMEF Professora Maria Aparecida Santos Ronconi, localizada na Rua Ana Gonçalves da Cunha, 400, no Monte Castelo.
Outras oito seções — 30, 31, 32, 33, 34, 195, 217 e 281 — deixarão o CECOI Célio Lemos e passarão a funcionar no Cedin Professora Helena Ferreira, na Rua Waldir Gaioso, 535, no Jardim Jussara.
A relação também aponta um novo local de votação para as seções 409 e 411: a EMEFI Professor Geraldo de Almeida, na Rua Camomila, 100, na Chácara Pousada do Vale.
Outras cidades do Vale também terão alterações
Além de São José dos Campos, a relação da Justiça Eleitoral apresenta mudanças em municípios como Jacareí, Caçapava, Taubaté e Ubatuba.
As alterações também alcançam localidades como Paraibuna, Natividade da Serra e São Bento do Sapucaí, reforçando a necessidade de consulta antecipada pelos eleitores da região.
Como consultar o local de votação
O TSE recomenda que todos os eleitores confirmem seus locais de votação antes do segundo turno, inclusive aqueles que votaram normalmente no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.
A consulta pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo e-Título ou pelo portal oficial do TSE, na área de Autoatendimento Eleitoral. Os serviços permitem verificar o endereço atualizado, a zona e a seção eleitoral.
O segundo turno será realizado no dia 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em São Paulo, os eleitores voltarão às urnas para escolher o presidente da República.
A orientação é conferir o endereço com antecedência para evitar deslocamentos incorretos e possíveis transtornos no dia da votação.