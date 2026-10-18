O Taubaté é campeão paulista sub-20 da Série B. Na manhã deste domingo (17),o Burrinho da Central venceu o Comercial de Tietê nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Tietê, no interior do estado. O título veio um dia depois de o maior rival, o São José, conquistar o título da Copa Paulista no profissional, também nos pênaltis.

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Após empate por 1 a 1 em casa no jogo de ida, o Taubaté chegou a fazer 1 a 0 no primeiro tempo neste domingo, mas levou o empate no último lance. Nas penalidades, o time da região foi mais eficiente e venceu por 4 a 3. Agora, o Taubaté irá disputar a elite no sub-20 em 2027.