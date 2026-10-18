Camila Carvalho Bonafé Alves Corrêa, alvo da Operação X-Men, teria rompido a tornozeleira eletrônica após conseguir prisão domiciliar. Justiça determinou novamente sua prisão preventiva, mas ela ainda não foi localizada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Justiça de São Paulo determinou novamente a prisão preventiva de Camila Carvalho Bonafé Alves Corrêa, conhecida pelo apelido de “Jean Grey”, investigada por suposta participação em uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e a homicídios em Taubaté, no Vale do Paraíba.