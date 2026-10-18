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NA MISSA

Padre morre após cruz se desprender e cair durante missa

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Cruz caiu sobre o padre
Cruz caiu sobre o padre

Um padre morreu após ser atingido por uma grande cruz de madeira enquanto celebrava uma missa na cidade de Guayaquil, no Equador, neste sábado (17). O acidente foi registrado por câmeras que transmitiam a cerimônia religiosa ao vivo pelas redes sociais.

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A vítima foi identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e integrante da Congregação do Santíssimo Redentor.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa equatoriana, a cruz estava instalada na parede atrás do altar quando se desprendeu repentinamente e caiu sobre o sacerdote, atingindo a região da cabeça.

O acidente aconteceu diante dos fiéis que acompanhavam a celebração presencialmente e também dos internautas que assistiam à transmissão. As imagens mostram o momento em que a estrutura desaba sobre o religioso. Pessoas que estavam na igreja correram para prestar socorro.

A morte do padre foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa.

O vídeo do acidente passou a circular nas redes sociais e provocou comoção entre os fiéis.

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