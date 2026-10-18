Um padre morreu após ser atingido por uma grande cruz de madeira enquanto celebrava uma missa na cidade de Guayaquil, no Equador, neste sábado (17). O acidente foi registrado por câmeras que transmitiam a cerimônia religiosa ao vivo pelas redes sociais.

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A vítima foi identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e integrante da Congregação do Santíssimo Redentor.