Um padre morreu após ser atingido por uma grande cruz de madeira enquanto celebrava uma missa na cidade de Guayaquil, no Equador, neste sábado (17). O acidente foi registrado por câmeras que transmitiam a cerimônia religiosa ao vivo pelas redes sociais.
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A vítima foi identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e integrante da Congregação do Santíssimo Redentor.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa equatoriana, a cruz estava instalada na parede atrás do altar quando se desprendeu repentinamente e caiu sobre o sacerdote, atingindo a região da cabeça.
O acidente aconteceu diante dos fiéis que acompanhavam a celebração presencialmente e também dos internautas que assistiam à transmissão. As imagens mostram o momento em que a estrutura desaba sobre o religioso. Pessoas que estavam na igreja correram para prestar socorro.
A morte do padre foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa.
O vídeo do acidente passou a circular nas redes sociais e provocou comoção entre os fiéis.