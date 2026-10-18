18 de outubro de 2026
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PRISÃO

Operação em adega prende jovem com munições na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Munições apreendidas durante abordagem
Munições apreendidas durante abordagem

Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (18), após policiais militares encontrarem 50 munições de calibre 9 mm dentro de um carro estacionado nas proximidades de uma adega, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão aconteceu durante a Operação Impacto-Adega, realizada por equipes da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fiscalizavam estabelecimentos e abordavam frequentadores na região.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam uma fiscalização na adega quando perceberam que um dos frequentadores tentou escapar da abordagem, entrando em um automóvel estacionado nas proximidades.

Os policiais impediram que o homem deixasse o local e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

No entanto, ao vistoriarem o veículo, os militares localizaram uma pequena sacola preta sobre o banco traseiro. Dentro dela estavam 50 munições de arma de fogo de calibre 9 mm.

Suspeito já tinha registros policiais por ameaça e descumprimento de medida protetiva

Segundo a Polícia Militar, o jovem possui registros anteriores por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Diante da apreensão, ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após os procedimentos na delegacia, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou a origem das munições nem se o suspeito apresentou alguma justificativa para estar com o material.

A apreensão ocorreu durante mais uma ação de fiscalização policial em adegas da zona sul de São José dos Campos.

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