Um jovem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo (18), após policiais militares encontrarem 50 munições de calibre 9 mm dentro de um carro estacionado nas proximidades de uma adega, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A prisão aconteceu durante a Operação Impacto-Adega, realizada por equipes da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que fiscalizavam estabelecimentos e abordavam frequentadores na região.

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