Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (17), suspeito de furtar diversos objetos de uma igreja evangélica localizada na região central de Cruzeiro. O suspeito foi localizado no bairro Itagaçaba enquanto transportava os materiais furtados em um carrinho de supermercado.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações sobre o crime e sobre o possível paradeiro dos equipamentos retirados do estabelecimento religioso.
Com base nas informações, os policiais realizaram buscas no bairro Itagaçaba e conseguiram localizar o suspeito.
Durante a abordagem, os agentes encontraram diversos objetos pertencentes à igreja, que estavam sendo transportados pelo homem em um carrinho de compras.
Televisores, notebook e câmeras estavam entre os objetos furtados
Entre os materiais recuperados pelos policiais estavam televisores, um notebook, câmeras fotográficas, um aparelho celular, um iPad, ferramentas e R$ 283 em dinheiro.
Após a identificação do suspeito e a consulta aos sistemas policiais, os militares descobriram que ele já era procurado pela Justiça por envolvimento em outro crime de furto.
Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Cruzeiro, onde a ocorrência foi registrada.
Objetos foram devolvidos à igreja
Na delegacia, os equipamentos recuperados foram restituídos à igreja evangélica, enquanto o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não divulgou a identidade nem a idade do homem. Também não foram informadas as circunstâncias em que ocorreu a invasão ao imóvel religioso.
O caso foi registrado como furto qualificado, além do cumprimento do mandado judicial que já existia contra o suspeito.