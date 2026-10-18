Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar neste sábado (17), suspeito de furtar diversos objetos de uma igreja evangélica localizada na região central de Cruzeiro. O suspeito foi localizado no bairro Itagaçaba enquanto transportava os materiais furtados em um carrinho de supermercado.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam informações sobre o crime e sobre o possível paradeiro dos equipamentos retirados do estabelecimento religioso.