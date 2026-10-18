O Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte registraram chuva e temperaturas baixas nas últimas 24 horas. Segundo dados meteorológicos divulgados na manhã deste domingo (18), São Sebastião aparece entre os municípios com maiores acumulados de chuva do estado, enquanto Campos do Jordão registrou uma das menores temperaturas de São Paulo.
Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 8,6°C em Campos do Jordão, às 7h20, conforme medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A cidade teve a segunda menor temperatura do estado, ficando atrás apenas de Apiaí, que registrou 8,5°C.
O frio foi provocado pela atuação de uma massa de ar frio e seco, responsável pela queda das temperaturas e pela sensação de frio durante as primeiras horas do dia.
São Sebastião lidera acumulados de chuva na região
No levantamento das chuvas registradas nas últimas 24 horas, São Sebastião apresentou o maior volume entre os municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte relacionados no boletim.
Na praia de Paúba, o acumulado chegou a 28 milímetros, colocando a cidade na terceira posição entre os maiores registros do estado, atrás apenas de Guarujá, com 40 milímetros, e Embu das Artes, com 37 milímetros.
Caraguatatuba também aparece no levantamento, com 16 milímetros registrados na região da Martim de Sá.
Em São José dos Campos, a estação localizada no bairro Freitas registrou 15 milímetros de chuva, enquanto Piquete, no Vale Histórico, apresentou acumulado de 14 milímetros.
Outras cidades da região também tiveram registros de precipitação, como Cachoeira Paulista, São José do Barreiro e Cruzeiro.
Domingo terá sol e temperaturas amenas no Vale do Paraíba
Apesar das chuvas registradas nas últimas 24 horas, a previsão meteorológica indica uma mudança nas condições do tempo ao longo deste domingo.
A atuação da massa de ar frio e seco deverá favorecer períodos de sol e tempo mais estável na maior parte do território paulista, incluindo áreas do Vale do Paraíba.
Na faixa leste do estado, entretanto, a umidade transportada pelos ventos vindos do oceano continuará favorecendo a formação de nuvens e a manutenção de temperaturas mais amenas.
Nas cidades do Litoral Norte, como São Sebastião e Caraguatatuba, ainda existe possibilidade de chuva fraca ao longo do dia.
Em todo o estado, as temperaturas máximas deverão variar entre 19°C e 29°C na maioria dos municípios, segundo a previsão meteorológica.
Campos do Jordão tem uma das menores temperaturas de São Paulo
O destaque do frio na região ficou para Campos do Jordão, que registrou apenas 8,6°C nas primeiras horas deste domingo.
A temperatura colocou o município entre os locais mais frios de São Paulo, superando, em queda dos termômetros, diversas cidades tradicionalmente conhecidas pelas baixas temperaturas.
A previsão é de que o frio mais intenso seja sentido principalmente durante as manhãs e noites