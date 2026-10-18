O Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte registraram chuva e temperaturas baixas nas últimas 24 horas. Segundo dados meteorológicos divulgados na manhã deste domingo (18), São Sebastião aparece entre os municípios com maiores acumulados de chuva do estado, enquanto Campos do Jordão registrou uma das menores temperaturas de São Paulo.

Na Serra da Mantiqueira, os termômetros marcaram 8,6°C em Campos do Jordão, às 7h20, conforme medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A cidade teve a segunda menor temperatura do estado, ficando atrás apenas de Apiaí, que registrou 8,5°C.

O frio foi provocado pela atuação de uma massa de ar frio e seco, responsável pela queda das temperaturas e pela sensação de frio durante as primeiras horas do dia.

São Sebastião lidera acumulados de chuva na região