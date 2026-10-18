Uma aposentada acusada de envolvimento em mortes por envenenamento no interior de São Paulo está presa em Tremembé, no Vale do Paraíba, e terá sua história retratada em um novo livro do jornalista e escritor Ullisses Campbell. Conhecida como “Vovó do Veneno”, Elizabete Eugênio Arrabaça é investigada por uma série de episódios envolvendo o uso de substâncias tóxicas, incluindo as mortes da própria filha e da nora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A história ganhou destaque após Campbell anunciar, nas redes sociais, que Elizabete será uma das personagens de Tremembé Vol. 2, obra prevista para chegar às livrarias em dezembro.