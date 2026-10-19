O São José Basketball inicia a temporada 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil) na noite desta segunda-feira (19) em visita o rival Franca, a partir das 19h30, no ginásio Pedrocão, cidade do adversário. O jogo terá transmissão pelos canais de YouTube do Xsports e do Franca.

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Depois de cair nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mogi, no mês passado, o time da região agora fora no torneio nacional. E terá pela frente um velho rival e que, nesta última semana, perdeu as finais do Paulista também para os mogianos.