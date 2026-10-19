O São José Basketball inicia a temporada 2026/2027 do NBB (Novo Basquete Brasil) na noite desta segunda-feira (19) em visita o rival Franca, a partir das 19h30, no ginásio Pedrocão, cidade do adversário. O jogo terá transmissão pelos canais de YouTube do Xsports e do Franca.
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Depois de cair nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mogi, no mês passado, o time da região agora fora no torneio nacional. E terá pela frente um velho rival e que, nesta última semana, perdeu as finais do Paulista também para os mogianos.
Em relação ao Paulista, o São José terá agora o reforço do pivô Murilo Alves, 24 anos, que estava no Rio Claro. E, nesta primeira rodada, o único desfalque da equipe da região é o ala/armador norte-americano Dexter McClanahan. Ele ainda se recupera de uma cirurgia no joelho, feita em abril.
Segundo o treinador joseense, a expectativa é ainda dar espaço para atletas jovens. E, inclusive, poderá aproveitar jogadores que conquistaram o título da LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete) nesta temporada.
“Usamos bem esse período sem jogos para trabalhar a nossa defesa, nós sofremos um pouco contra times mais fortes, e estamos buscando aperfeiçoar nosso jogo em transição, porque é onde vemos um grande potencial em nosso elenco para conseguirmos bons resultados no NBB”, disse.
Mas, logo na estreia, terá pela frente um dos times que mais investem no cenário nacional. E o treinador joseense sabe que não será um confronto fácil.
“Precisamos fazer diferente do que os outros times fazem. Temos que correr a quadra, marcar muito forte, pegar os rebotes e buscar jogar sempre com velocidade para chegar em uma transição rápida. O Franca é um time muito forte, certamente será muito difícil, ainda mais por ser na casa deles, mas vamos buscar estar preparados para dar o nosso melhor e tentar uma vitória fora de casa”, disse Ahmed.
O primeiro jogo em casa do São José será na terceira rodada, dia 28 de outubro, quando receberá o Unifacisa (PB), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.
Regulamento do NBB
A edição 2026/2027 do NBB terá 18 equipes na disputa, que se enfrentam em turno e returno na primeira fase. Os 16 primeiros colocados se classificam para os playoffs, enquanto o último colocado é rebaixado para a Liga Ouro da próxima temporada.
Nos playoffs, os times se enfrentam na série melhor de cinco partidas e quem tem a melhor campanha, faz o primeiro deles em casa e, se necessário, o quarto e o quinto confronto também diante da torcida.