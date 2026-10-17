O São José SAF confirmou que disputará o Campeonato Brasileiro da Série D na próxima temporada. A garantia veio do próprio gestor da SAF do clube, Oscar Constantino, em tom de celebração após a conquista recente da Copa Paulista, que coroou quatro anos de trabalho à frente do projeto esportivo da equipe.

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Com o título em mãos, a diretoria adota uma postura realista perante a complexidade do cenário nacional, mas reafirma a intenção de manter a trajetória ascendente. "A gente sempre sonha. Tem 96 times querendo o acesso e nós somos mais um", destacou Oscar Constantino a OVALE, ressaltando o nível de competitividade e a dimensão do desafio.

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