O São José SAF confirmou que disputará o Campeonato Brasileiro da Série D na próxima temporada. A garantia veio do próprio gestor da SAF do clube, Oscar Constantino, em tom de celebração após a conquista recente da Copa Paulista, que coroou quatro anos de trabalho à frente do projeto esportivo da equipe.
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Com o título em mãos, a diretoria adota uma postura realista perante a complexidade do cenário nacional, mas reafirma a intenção de manter a trajetória ascendente. "A gente sempre sonha. Tem 96 times querendo o acesso e nós somos mais um", destacou Oscar Constantino a OVALE, ressaltando o nível de competitividade e a dimensão do desafio.
Foco nos playoffs nacionais
O principal objetivo estipulado para a Série D é garantir a permanência no cenário nacional para os anos subsequentes sem depender exclusivamente do mata-mata estadual no fim do ano. Para isso, o planejamento visa avançar, no mínimo, à segunda fase (fase de mata-mata com os 32 melhores times).
"Vamos buscar ficar entre os 32 no mínimo, para poder não precisar ficar disputando a Copa Paulista ou tendo que ser campeão para ir para a Série D. Olha o desafio que é. Se a gente fica entre os 32, consegue a vaga, volta a disputar a Série D e pode buscar também uma vaga na Copa do Brasil", explicou o gestor.
No regulamento de 2027, os times que ficarem entre os 32 primeiros já garantem vaga no ano seguinte da Série D. Apenas os seis primeiros colocados sobem para a Série C.
Desafio na A-2 estadual e resgate do torcedor
Paralelamente ao torneio nacional, o São José se prepara para uma edição bastante acirrada do Campeonato Paulista Série A2, que contará com adversários tradicionais e recém-descendidos. Constantino enfatizou que a exigência será alta diante de equipes fortes do interior paulista.
Além dos resultados em campo, o dirigente celebrou o resgate da atmosfera da torcida no estádio, citando a presença expressiva de famílias, mulheres e crianças como um marco desta nova etapa da instituição. "Isso é um novo florescer, um novo momento do São José. O projeto é grande, dá muito trabalho, mas nós estamos firmes", concluiu.