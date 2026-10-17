Uma passeata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu militantes, lideranças políticas e apoiadores de partidos de esquerda na manhã deste sábado (17), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

A mobilização contou com a participação de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e de movimentos ligados à esquerda joseense.

A concentração aconteceu na região da rua Padre Wilson Cunha, nas proximidades do Quilombo Abayomi. Durante o ato, os participantes percorreram vias do bairro, demonstrando apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições presidenciais.