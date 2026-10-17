Uma passeata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu militantes, lideranças políticas e apoiadores de partidos de esquerda na manhã deste sábado (17), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
A mobilização contou com a participação de integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e de movimentos ligados à esquerda joseense.
A concentração aconteceu na região da rua Padre Wilson Cunha, nas proximidades do Quilombo Abayomi. Durante o ato, os participantes percorreram vias do bairro, demonstrando apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições presidenciais.
Músicas e críticas a Flávio Bolsonaro marcaram manifestação
Ao longo da passeata, os manifestantes entoaram músicas e palavras de ordem contrárias à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa pela Presidência da República.
O movimento também foi marcado por manifestações de apoio ao atual presidente e críticas à candidatura bolsonarista.
Entre os participantes estavam militantes do PT e do PSOL, além de apoiadores que acompanharam a caminhada pelas ruas do Campo dos Alemães.
A manifestação teve como objetivo fortalecer a mobilização dos eleitores de Lula na região sul de São José dos Campos, a pouco mais de uma semana do segundo turno.
São José dos Campos registra manifestações dos dois lados políticos
A passeata aconteceu no mesmo sábado em que apoiadores de Flávio Bolsonaro também realizaram uma mobilização política em São José dos Campos.
Na região central, uma motocarreata reuniu parlamentares eleitos, lideranças partidárias e simpatizantes do candidato do PL.
Já no Campo dos Alemães, o movimento reuniu representantes de partidos de esquerda e apoiadores de Lula, evidenciando a participação de diferentes grupos políticos na campanha eleitoral do município.
Com o segundo turno marcado para o dia 25 de outubro, as manifestações refletem a intensificação das atividades de campanha no Vale do Paraíba, especialmente em São José dos Campos, maior cidade da região.