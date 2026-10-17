Uma mulher foi flagrada transportando mais de quatro quilos de haxixe escondidos em uma mala com fundo falso, na noite desta sexta-feira (16), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.
A apreensão aconteceu por volta das 19h, na altura do km 127 da rodovia, durante a abordagem a um ônibus que havia saído de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo.
De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma inspeção no compartimento de bagagens do coletivo quando os cães farejadores Zasko e Quazar, treinados para identificar drogas, armas e munições, sinalizaram a presença de material suspeito em uma mala cinza.
Após identificarem a passageira responsável pela bagagem, os agentes realizaram uma vistoria mais detalhada e descobriram que a mala havia sido modificada para esconder entorpecentes.
Droga estava escondida em compartimento secreto
Durante a fiscalização, os policiais encontraram três pacotes contendo 40 invólucros de haxixe, armazenados em um fundo falso preparado na estrutura da mala.
As buscas continuaram na bagagem de mão da passageira, onde foi localizada mais uma porção da mesma droga.
Ao todo, foram apreendidos 41 invólucros de haxixe, com peso preliminar de 4,180 quilos.
Mulher receberia R$ 2 mil para levar droga ao Espírito Santo
Questionada pelos policiais, a passageira relatou que havia viajado até Cascavel, no Paraná, onde recebeu a mala de um homem que afirmou não conhecer.
Segundo o depoimento, a bagagem já estava preparada para o transporte, com a droga escondida no compartimento secreto.
A mulher contou ainda que deveria entregar o material em Vila Velha, no Espírito Santo, e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.
Além do pagamento em dinheiro, ela afirmou que ficaria com uma porção de haxixe como parte da recompensa. O entorpecente seria justamente o invólucro encontrado pelos agentes em sua bagagem de mão.
Ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil
Após a apreensão, a passageira foi conduzida ao Plantão Policial de Caçapava, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
A droga e os demais materiais relacionados ao caso foram encaminhados para os procedimentos legais.
O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil para esclarecer a origem do entorpecente, identificar os responsáveis pelo envio e verificar quem receberia a carga no Espírito Santo.