Uma mulher foi flagrada transportando mais de quatro quilos de haxixe escondidos em uma mala com fundo falso, na noite desta sexta-feira (16), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava.

A apreensão aconteceu por volta das 19h, na altura do km 127 da rodovia, durante a abordagem a um ônibus que havia saído de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo.

De acordo com a PRF, os policiais realizavam uma inspeção no compartimento de bagagens do coletivo quando os cães farejadores Zasko e Quazar, treinados para identificar drogas, armas e munições, sinalizaram a presença de material suspeito em uma mala cinza.