O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) agradeceu publicamente o apoio recebido em São José dos Campos, após uma motocarreata realizada neste sábado (17), que reuniu lideranças políticas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade.
A manifestação foi organizada por aliados do candidato e contou com a presença dos deputados eleitos Eduardo Cury (PL) e Thomaz Henrique (PL), além da deputada estadual reeleita Letícia Aguiar (PL), do prefeito Anderson Farias (PSD) e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB).
Após a mobilização, Flávio Bolsonaro comentou uma publicação feita pelo prefeito Anderson Farias nas redes sociais, demonstrando reconhecimento pelo apoio recebido na maior cidade do Vale do Paraíba.
"Obrigado, São José dos Campos. Obrigado, meu amigo Anderson Farias", escreveu o candidato à Presidência.
A manifestação do presidenciável nas redes sociais ocorreu em meio à mobilização de aliados para o segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 25 de outubro, quando Flávio Bolsonaro enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Motocarreata reuniu lideranças da direita joseense
A mobilização política percorreu importantes vias de São José dos Campos, incluindo o Anel Viário, antes de seguir em direção à região central, onde os participantes se reuniram para discursos e manifestações de apoio ao candidato do PL.
Eduardo Cury, eleito deputado federal, e Thomaz Henrique, eleito deputado estadual, estiveram entre os principais nomes do evento. A manifestação também contou com a participação de Letícia Aguiar, reeleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo.
Durante os discursos, Cury e Thomaz fizeram críticas à administração do presidente Lula e defenderam a candidatura de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.
O encontro também serviu para celebrar os resultados das eleições de 4 de outubro, quando os três representantes do PL ligados a São José dos Campos conquistaram vagas nos legislativos estadual e federal.
Presença de Anderson Farias e Felicio Ramuth chama atenção
A participação do prefeito Anderson Farias e do vice-governador Felicio Ramuth também foi um dos destaques da mobilização.
Os dois integram o mesmo grupo político que administra São José dos Campos desde 2017, quando Felicio assumiu a Prefeitura após vencer as eleições municipais de 2016.
Reeleito vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), Felicio participou do ato ao lado de Anderson e dos deputados eleitos, em uma manifestação que reuniu políticos de diferentes partidos.
O agradecimento de Flávio Bolsonaro ao prefeito Anderson Farias, feito diretamente em uma publicação nas redes sociais, também destacou a relação política entre o candidato à Presidência e lideranças do município.
Mobilização mira segundo turno presidencial
Com a proximidade da votação de 25 de outubro, os aliados de Flávio Bolsonaro intensificam as atividades de campanha para mobilizar eleitores na região.
A motocarreata deste sábado reuniu representantes do PL, do PSD e do MDB, além de apoiadores da candidatura presidencial.
O ato ocorreu duas semanas após o primeiro turno e demonstrou a participação de lideranças de São José dos Campos nas articulações políticas da campanha presidencial.