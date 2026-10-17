O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) agradeceu publicamente o apoio recebido em São José dos Campos, após uma motocarreata realizada neste sábado (17), que reuniu lideranças políticas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade.

A manifestação foi organizada por aliados do candidato e contou com a presença dos deputados eleitos Eduardo Cury (PL) e Thomaz Henrique (PL), além da deputada estadual reeleita Letícia Aguiar (PL), do prefeito Anderson Farias (PSD) e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB).

Após a mobilização, Flávio Bolsonaro comentou uma publicação feita pelo prefeito Anderson Farias nas redes sociais, demonstrando reconhecimento pelo apoio recebido na maior cidade do Vale do Paraíba.