A Polícia Militar descobriu um imóvel suspeito de ser utilizado para armazenar e preparar drogas para comercialização, conhecido como "casa-bomba", na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Dom Pedro II, na zona sul de São José dos Campos. Durante a ação, foram apreendidas 1.722 porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados no tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo telefone 190, informando sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na região.

Equipes da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram deslocadas para verificar a denúncia. Inicialmente, os policiais percorreram a via indicada, mas não encontraram nenhuma movimentação suspeita.