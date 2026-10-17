A Polícia Militar descobriu um imóvel suspeito de ser utilizado para armazenar e preparar drogas para comercialização, conhecido como "casa-bomba", na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Dom Pedro II, na zona sul de São José dos Campos. Durante a ação, foram apreendidas 1.722 porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados no tráfico.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo telefone 190, informando sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na região.
Equipes da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram deslocadas para verificar a denúncia. Inicialmente, os policiais percorreram a via indicada, mas não encontraram nenhuma movimentação suspeita.
Ao seguirem para uma rua próxima, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola. Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior de uma residência.
Diante da atitude, os policiais solicitaram apoio de outras equipes e realizaram uma averiguação no imóvel.
Mais de 1,5 mil porções de crack foram encontradas
Durante as buscas, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, sendo a maior parte composta por porções de crack.
Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 5.537,25 em dinheiro, entre notas e moedas, oito aparelhos celulares, uma calculadora e anotações que, segundo a polícia, estariam relacionadas à movimentação do tráfico.