17 de outubro de 2026
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OPERAÇÃO

Polícia derruba 'casa-bomba', na região sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Drogas apreendidas
Drogas apreendidas

A Polícia Militar descobriu um imóvel suspeito de ser utilizado para armazenar e preparar drogas para comercialização, conhecido como "casa-bomba", na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Dom Pedro II, na zona sul de São José dos Campos. Durante a ação, foram apreendidas 1.722 porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados no tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma denúncia recebida pelo telefone 190, informando sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na região.

Equipes da 2ª Companhia do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram deslocadas para verificar a denúncia. Inicialmente, os policiais percorreram a via indicada, mas não encontraram nenhuma movimentação suspeita.

Ao seguirem para uma rua próxima, os agentes avistaram um homem carregando uma sacola. Segundo a PM, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu para o interior de uma residência.

Diante da atitude, os policiais solicitaram apoio de outras equipes e realizaram uma averiguação no imóvel.

Mais de 1,5 mil porções de crack foram encontradas

Durante as buscas, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, sendo a maior parte composta por porções de crack.

Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 5.537,25 em dinheiro, entre notas e moedas, oito aparelhos celulares, uma calculadora e anotações que, segundo a polícia, estariam relacionadas à movimentação do tráfico.

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