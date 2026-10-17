Um jovem de 22 anos, identificado como Kaio Vinicius Sato, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (16), no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A vítima era moradora do Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h12 para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Higino Ribeiro de Carvalho.
Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Kaio caído de barriga para baixo, em plena via pública. Segundo o relato de um dos militares, o jovem apresentava aparentemente duas perfurações na região da cabeça e outras três no tórax.
Uma equipe de resgate foi acionada, mas o médico que compareceu ao local constatou a morte da vítima.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) também estiveram no endereço para realizar os primeiros levantamentos sobre o homicídio.
Após a perícia, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passaria por exames.
Segundo o registro policial, Kaio nasceu em fevereiro de 2004 e residia no Jardim Limoeiro, na zona oeste de São José dos Campos.
Até o momento, não há informações sobre a identidade dos responsáveis pelos disparos nem sobre a motivação do assassinato.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jacareí e deverá ser investigado pela Polícia Civil.