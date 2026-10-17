Um jovem de 22 anos, identificado como Kaio Vinicius Sato, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (16), no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí. A vítima era moradora do Jardim Limoeiro, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 15h12 para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Higino Ribeiro de Carvalho.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram Kaio caído de barriga para baixo, em plena via pública. Segundo o relato de um dos militares, o jovem apresentava aparentemente duas perfurações na região da cabeça e outras três no tórax.