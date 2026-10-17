Um jovem de 23 anos, identificado como Gabriel, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (17), no bairro Tinga, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O homicídio aconteceu na Rua Manoel Bartolomeu, nas proximidades de um estabelecimento comercial. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atingida por pelo menos sete disparos de arma de fogo, que acertaram regiões como cabeça, pescoço e tórax.

Relatos iniciais apontam que dois homens em bicicletas podem estar envolvidos no assassinato. A participação deles, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.