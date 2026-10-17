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MORTE

Jovem de 23 anos é morto com pelo menos sete tiros na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Gabriel foi morto a tiros
Gabriel foi morto a tiros

Um jovem de 23 anos, identificado como Gabriel, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (17), no bairro Tinga, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O homicídio aconteceu na Rua Manoel Bartolomeu, nas proximidades de um estabelecimento comercial. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido atingida por pelo menos sete disparos de arma de fogo, que acertaram regiões como cabeça, pescoço e tórax.

Relatos iniciais apontam que dois homens em bicicletas podem estar envolvidos no assassinato. A participação deles, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Uma das hipóteses investigadas é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento ocorrido momentos antes. Gabriel teria discutido com outro homem, que supostamente retornou ao local pouco tempo depois. Ainda não há confirmação de que essa discussão esteja diretamente relacionada ao homicídio.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do assassinato para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do ataque.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação ou prisão de suspeitos. O caso segue sob investigação.

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