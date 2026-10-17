Deputados eleitos reuniram apoiadores e lideranças da direita joseense em manifestação política pelas ruas da cidade, com discursos voltados ao segundo turno das eleições presidenciais.

Os deputados eleitos Eduardo Cury (PL) e Thomaz Henrique (PL) protagonizaram uma mobilização política neste sábado (17), em São José dos Campos, reunindo integrantes do Partido Liberal, lideranças da direita joseense e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento contou com uma motocarreata pelas principais vias da cidade e terminou com um comício na região central.

A manifestação também contou com a presença da deputada estadual reeleita Letícia Aguiar (PL), do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), reeleito ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A participação das lideranças políticas reforçou a dimensão do ato, que reuniu representantes de diferentes partidos ligados ao campo da direita e centro-direita.