Deputados eleitos reuniram apoiadores e lideranças da direita joseense em manifestação política pelas ruas da cidade, com discursos voltados ao segundo turno das eleições presidenciais.
Os deputados eleitos Eduardo Cury (PL) e Thomaz Henrique (PL) protagonizaram uma mobilização política neste sábado (17), em São José dos Campos, reunindo integrantes do Partido Liberal, lideranças da direita joseense e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O movimento contou com uma motocarreata pelas principais vias da cidade e terminou com um comício na região central.
A manifestação também contou com a presença da deputada estadual reeleita Letícia Aguiar (PL), do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), e do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (MDB), reeleito ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A participação das lideranças políticas reforçou a dimensão do ato, que reuniu representantes de diferentes partidos ligados ao campo da direita e centro-direita.
A motocarreata percorreu o Anel Viário de São José dos Campos antes de seguir em direção ao Centro, onde os participantes se reuniram para celebrar os resultados das eleições de 4 de outubro e reforçar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.
Eduardo Cury, eleito deputado federal, e Thomaz Henrique, eleito deputado estadual, foram os principais nomes da mobilização. O evento também marcou a celebração da reeleição de Letícia Aguiar para a Assembleia Legislativa de São Paulo, consolidando a presença do PL entre os representantes de São José dos Campos nos legislativos estadual e federal.
Durante os discursos, Cury e Thomaz fizeram duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As manifestações tiveram como foco a oposição à atual administração federal e a defesa da candidatura de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno das eleições presidenciais contra Lula.
A presença do prefeito Anderson Farias e do vice-governador Felicio Ramuth também chamou a atenção durante a mobilização. Ambos integram o grupo político que administra São José dos Campos há mais de uma década, desde a eleição de Felicio para a Prefeitura, em 2016. A participação dos dois evidenciou a aproximação de lideranças do Executivo municipal e estadual com a mobilização organizada pelos aliados de Bolsonaro na cidade.
Com a proximidade do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, a movimentação demonstrou a intenção das lideranças do PL de manter a mobilização de seus eleitores na maior cidade do Vale do Paraíba.
O ato também reforçou o protagonismo de São José dos Campos nas articulações políticas da direita regional, especialmente após a eleição de três representantes do PL com base eleitoral no município para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa de São Paulo.