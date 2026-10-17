O médico Luiz Antônio Garnica, acusado de matar a própria esposa por envenenamento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está preso na Penitenciária de Potim, no Vale do Paraíba, enquanto aguarda julgamento. Apesar da gravidade das acusações, ele continua exercendo atividades médicas e estaria enfrentando dificuldades emocionais dentro da unidade prisional.

As informações foram divulgadas neste sábado (17) pelo jornalista e escritor Ullisses Campbell, conhecido nacionalmente por investigar crimes de grande repercussão e por seus livros sobre o sistema penitenciário brasileiro.

Segundo Campbell, Garnica tem autorização para deixar temporariamente a penitenciária de Potim para realizar atendimentos médicos em outras unidades prisionais do Vale do Paraíba, incluindo presídios de Tremembé.