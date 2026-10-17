17 de outubro de 2026
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CHUVA

Temporal derruba cobertura de garagem de empresa na região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Telhado desabou na região
Telhado desabou na região

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que atingiram São Sebastião, no Litoral Norte, provocaram a queda da estrutura de cobertura da garagem da empresa responsável pelo transporte público municipal.

A ocorrência foi registrada nas instalações da SOU São Sebastião, pertencente ao Grupo Sancetur, na rua do Outeiro, na Vila Industrial.

De acordo com as informações divulgadas, a estrutura não resistiu às condições climáticas e acabou cedendo durante o temporal. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.

Defesa Civil monitora áreas atingidas pela chuva

Equipes da Defesa Civil de São Sebastião seguem em campo, acompanhando as consequências das chuvas e prestando apoio aos moradores afetados pelas condições climáticas.

O município está entre as cidades do Litoral Norte que enfrentam um período de instabilidade, com ocorrência de chuvas e ventos fortes.

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