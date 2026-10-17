As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que atingiram São Sebastião, no Litoral Norte, provocaram a queda da estrutura de cobertura da garagem da empresa responsável pelo transporte público municipal.

A ocorrência foi registrada nas instalações da SOU São Sebastião, pertencente ao Grupo Sancetur, na rua do Outeiro, na Vila Industrial.

De acordo com as informações divulgadas, a estrutura não resistiu às condições climáticas e acabou cedendo durante o temporal. Apesar dos danos materiais, não houve registro de vítimas.

Defesa Civil monitora áreas atingidas pela chuva