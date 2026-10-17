As fortes chuvas que atingiram São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, entre a noite desta sexta-feira (16) e a manhã de sábado (17), provocaram diversos transtornos no município. Entre as ocorrências registradas pela Defesa Civil estão a morte de oito bovinos atingidos por uma descarga elétrica, o alagamento de uma residência, a queda de uma árvore e um deslizamento de terra na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

De acordo com a Defesa Civil, oito animais morreram após serem atingidos por um raio no bairro dos Medeiros, localizado na zona rural da cidade.

O temporal também causou problemas em outros pontos do município. No bairro Alto do Cruzeiro, uma árvore caiu durante a chuva. Já no bairro São Benedito, uma residência foi atingida por um alagamento.

Deslizamento interdita parte da Rodovia Oswaldo Cruz