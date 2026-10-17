As fortes chuvas que atingiram São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, entre a noite desta sexta-feira (16) e a manhã de sábado (17), provocaram diversos transtornos no município. Entre as ocorrências registradas pela Defesa Civil estão a morte de oito bovinos atingidos por uma descarga elétrica, o alagamento de uma residência, a queda de uma árvore e um deslizamento de terra na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).
De acordo com a Defesa Civil, oito animais morreram após serem atingidos por um raio no bairro dos Medeiros, localizado na zona rural da cidade.
O temporal também causou problemas em outros pontos do município. No bairro Alto do Cruzeiro, uma árvore caiu durante a chuva. Já no bairro São Benedito, uma residência foi atingida por um alagamento.
Deslizamento interdita parte da Rodovia Oswaldo Cruz
Uma das ocorrências que mais afetaram a circulação de veículos foi registrada na Rodovia Oswaldo Cruz, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
Na altura do km 42, um deslizamento de terra atingiu a pista e provocou a interdição parcial da rodovia.
Segundo a Defesa Civil, na manhã deste sábado (17), as equipes aguardavam a chegada de máquinas para realizar a retirada do material acumulado sobre a via.
Apesar da interdição, o trânsito não chegou a ser totalmente interrompido. Os veículos que seguiam no sentido sul conseguiam passar pelo trecho utilizando o acostamento.
A situação exigia atenção redobrada dos motoristas, principalmente devido às condições da pista e ao risco de novos deslizamentos em razão do solo encharcado.
Defesa Civil mantém atenção às áreas de risco
As ocorrências foram registradas em meio ao período de instabilidade que atinge o Vale do Paraíba, com episódios de chuva intensa em diferentes municípios.
O acúmulo de água no solo aumenta a possibilidade de deslizamentos em encostas, quedas de árvores e alagamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.
A Defesa Civil orienta a população a evitar locais com risco de deslizamento, não atravessar áreas alagadas e buscar abrigo seguro durante tempestades acompanhadas de descargas elétricas.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre pessoas feridas em decorrência das ocorrências registradas em São Luiz do Paraitinga.