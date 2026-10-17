Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas em São Luiz do Paraitinga. Batizada de Operação Cruzeiro, a ação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes no município.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estavam concentradas principalmente na região central da cidade e no bairro Alto do Cruzeiro, onde os suspeitos estariam envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas.

A operação mobilizou 20 policiais e nove viaturas, com a participação de equipes da Delegacia de São Luiz do Paraitinga, unidades especializadas da Polícia Civil de Taubaté e Pindamonhangaba, além do apoio da Polícia Militar.

Três investigados são presos durante cumprimento de mandados