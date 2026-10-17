Três pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas em São Luiz do Paraitinga. Batizada de Operação Cruzeiro, a ação teve como objetivo desarticular um grupo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes no município.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações estavam concentradas principalmente na região central da cidade e no bairro Alto do Cruzeiro, onde os suspeitos estariam envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas.
A operação mobilizou 20 policiais e nove viaturas, com a participação de equipes da Delegacia de São Luiz do Paraitinga, unidades especializadas da Polícia Civil de Taubaté e Pindamonhangaba, além do apoio da Polícia Militar.
Três investigados são presos durante cumprimento de mandados
Segundo a polícia, a ação foi realizada após um trabalho de investigação que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária pela Justiça.
Durante as diligências, os agentes localizaram e prenderam os três investigados que eram alvos das ordens judiciais.
As prisões fazem parte de um inquérito que apura a possível atuação de um grupo organizado para a comercialização de drogas em diferentes pontos de São Luiz do Paraitinga.
Celulares apreendidos serão analisados
Além do cumprimento dos mandados de prisão, os policiais realizaram buscas nos imóveis relacionados aos investigados e apreenderam aparelhos celulares.
Os dispositivos serão submetidos à análise, com o objetivo de identificar possíveis informações sobre a atuação dos suspeitos, eventuais conexões entre os envolvidos e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações.
Até o momento, a Polícia Civil não divulgou a identidade dos presos nem informou se houve apreensão de entorpecentes durante a operação.
As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito e verificar a possível existência de outros envolvidos no esquema investigado.