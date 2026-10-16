A entrevista do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) à TV Globo, na noite desta sexta-feira (16), foi acompanhada por manifestações em diferentes bairros de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Moradores realizaram panelaços das janelas de apartamentos, enquanto também foram registrados gritos de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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No Jardim Aquarius, na zona oeste da cidade, o barulho de panelas e outros utensílios domésticos chamou a atenção durante a exibição da entrevista. Moradores de prédios da região participaram das manifestações, que também foram acompanhadas por gritos de "Fora Lula".