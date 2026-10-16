A entrevista do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) à TV Globo, na noite desta sexta-feira (16), foi acompanhada por manifestações em diferentes bairros de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Moradores realizaram panelaços das janelas de apartamentos, enquanto também foram registrados gritos de protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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No Jardim Aquarius, na zona oeste da cidade, o barulho de panelas e outros utensílios domésticos chamou a atenção durante a exibição da entrevista. Moradores de prédios da região participaram das manifestações, que também foram acompanhadas por gritos de "Fora Lula".
Os episódios evidenciaram diferentes posicionamentos políticos entre os moradores. Enquanto parte das manifestações ocorreu em protesto durante a entrevista de Flávio Bolsonaro, os gritos direcionados a Lula demonstraram a presença de críticas ao atual presidente.
Manifestações acontecem em meio à disputa presidencial
A entrevista de Flávio Bolsonaro ocorreu em um momento decisivo da campanha eleitoral, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo dia 25 de outubro.
O candidato do PL participou de uma sabatina na TV Globo, exibida após o Jornal Nacional, um dia depois da entrevista concedida pelo presidente Lula, candidato à reeleição pelo PT.
Em São José dos Campos, os panelaços e gritos registrados durante a programação demonstraram como a disputa presidencial também mobiliza manifestações de moradores fora dos atos tradicionais de campanha.