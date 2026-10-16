A morte de Sebastião Carlos Ribeiro, 75 anos, empresário que teve papel importante na implantação e no desenvolvimento da D.D.Drin em São José dos Campos, foi comunicada por meio de uma homenagem publicada pela empresa nas redes sociais.

Reconhecido por sua trajetória profissional e pelo trabalho dedicado à companhia, Sebastião foi lembrado como um homem de princípios, que construiu sua história com honestidade, determinação e compromisso com as pessoas.

Em uma nota de pesar, a D.D.Drin destacou que foi por meio do esforço e da dedicação de Sebastião que a empresa iniciou sua atuação em São José dos Campos, consolidando uma trajetória ligada à prestação de serviços e ao atendimento de famílias e empresas da região.