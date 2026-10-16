A morte de Sebastião Carlos Ribeiro, 75 anos, empresário que teve papel importante na implantação e no desenvolvimento da D.D.Drin em São José dos Campos, foi comunicada por meio de uma homenagem publicada pela empresa nas redes sociais.
Reconhecido por sua trajetória profissional e pelo trabalho dedicado à companhia, Sebastião foi lembrado como um homem de princípios, que construiu sua história com honestidade, determinação e compromisso com as pessoas.
Em uma nota de pesar, a D.D.Drin destacou que foi por meio do esforço e da dedicação de Sebastião que a empresa iniciou sua atuação em São José dos Campos, consolidando uma trajetória ligada à prestação de serviços e ao atendimento de famílias e empresas da região.
"Foi através de sua dedicação, trabalho e determinação que a D.D.Drin iniciou sua trajetória em São José dos Campos, construindo uma história marcada pela honestidade, pelo compromisso e pelo respeito às pessoas", destacou a empresa.
Legado marcado pelo trabalho e dedicação
A homenagem também ressaltou que a contribuição de Sebastião ultrapassou os resultados profissionais, deixando valores que continuam presentes na atuação da empresa.
Segundo a D.D.Drin, sua história está diretamente ligada ao crescimento da marca no município e ao relacionamento construído com clientes, colaboradores e parceiros ao longo dos anos.
"Mais do que uma trajetória profissional, Sebastião deixa um legado de valores que atravessam gerações e permanecem vivos na continuidade desse trabalho", afirmou a companhia.
A causa da morte do empresário não foi revelada.