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ACIDENTE

Homem 'voa' após bater com moto em carro no centro de Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem sofreu acidente de moto
Homem sofreu acidente de moto

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na quinta-feira (15), na rua Alfredo Schürig, nas proximidades da loja Riachuelo, em Jacareí.

De acordo com as imagens, o motociclista teria atingido a traseira de um Chevrolet Tracker branco. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência.

O acidente provocou lentidão e deixou o trânsito intenso na região, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo trecho.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motociclista ou a gravidade de possíveis ferimentos.

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