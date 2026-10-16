Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na quinta-feira (15), na rua Alfredo Schürig, nas proximidades da loja Riachuelo, em Jacareí.

De acordo com as imagens, o motociclista teria atingido a traseira de um Chevrolet Tracker branco. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender à ocorrência.