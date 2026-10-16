A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto, de 26 anos, provocou forte comoção em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A jovem, que estava grávida, morreu nesta quinta-feira (15). O bebê que esperava, um menino que receberia o nome de Gabriel, também não sobreviveu.

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A notícia da morte de mãe e filho causou grande tristeza entre familiares, amigos e moradores da região. Nas redes sociais, diversas manifestações de pesar e solidariedade foram compartilhadas após a divulgação do falecimento.