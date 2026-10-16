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TRISTEZA

Grávida, Maria Clara morre aos 26 anos e perde bebê no Vale

Por Leandro Vaz | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Imagem postada por irmão de Maria Clara
Imagem postada por irmão de Maria Clara

A morte de Maria Clara de Oliveira Teixeira Calixto, de 26 anos, provocou forte comoção em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A jovem, que estava grávida, morreu nesta quinta-feira (15). O bebê que esperava, um menino que receberia o nome de Gabriel, também não sobreviveu.

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A notícia da morte de mãe e filho causou grande tristeza entre familiares, amigos e moradores da região. Nas redes sociais, diversas manifestações de pesar e solidariedade foram compartilhadas após a divulgação do falecimento.

Maria Clara nasceu em 9 de novembro de 1999 e era filha de Elizabete Teixeira e Anísio. Sua partida precoce, juntamente com a perda do bebê Gabriel, deixou familiares e pessoas próximas diante de uma despedida marcada pela dor.

Morte de mãe e bebê comove moradores da região

A repercussão ganhou força nas redes sociais, onde publicações sobre o falecimento passaram a reunir mensagens de carinho, despedida e apoio à família.

A perda de Maria Clara e do filho que ela esperava sensibilizou moradores de Guaratinguetá, que se uniram em manifestações de apoio aos familiares.

Até o momento, não foram divulgadas oficialmente informações sobre as circunstâncias da morte da jovem e do bebê, nem sobre a idade gestacional.

Velório e sepultamento

Conforme o comunicado de falecimento divulgado pela família, o velório de Maria Clara foi na quinta-feira. O sepultamento aconteceu nesta sexta-feira (16), às 14h, no Cemitério do Pedregulho.

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