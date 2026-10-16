Um carro conduzido por uma idosa foi atingido por um trem e arrastado por aproximadamente 100 metros sobre os trilhos na tarde desta sexta-feira (16). Apesar da força do impacto, a motorista sobreviveu e não sofreu ferimentos graves.

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O acidente ocorreu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares, a mulher tentava atravessar a linha férrea quando foi atingida pela composição. A suspeita inicial é de que ela não tenha percebido a aproximação do trem.