Um carro conduzido por uma idosa foi atingido por um trem e arrastado por aproximadamente 100 metros sobre os trilhos na tarde desta sexta-feira (16). Apesar da força do impacto, a motorista sobreviveu e não sofreu ferimentos graves.
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O acidente ocorreu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares, a mulher tentava atravessar a linha férrea quando foi atingida pela composição. A suspeita inicial é de que ela não tenha percebido a aproximação do trem.
Imagens divulgadas pelo portal Metrópoles mostram o veículo destruído após a colisão. O carro foi arrastado pelos trilhos até a parada da composição.
Idosa recebeu atendimento do Samu
Mesmo com a gravidade do acidente, a motorista permaneceu consciente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro.
Até a divulgação das informações, não havia confirmação sobre a necessidade de encaminhamento da vítima para um hospital.
Causas do acidente serão apuradas
As circunstâncias da colisão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. As informações iniciais não permitem determinar por que a motorista entrou na linha férrea no momento da passagem do trem.
Apesar dos danos ao veículo, a idosa sobreviveu ao acidente sem ferimentos graves.