Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (16), na Avenida Masanosuke Shibata, na região do Jardim Oriente, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um automóvel teria perdido o controle da direção e atingido um poste às margens da via.

A colisão aconteceu no trecho localizado abaixo do Shopping Jardim Oriente. As circunstâncias que levaram o condutor a perder o controle do veículo ainda não foram esclarecidas.