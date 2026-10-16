16 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Motorista perde controle e bate contra poste na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Laine Bento
Acidente na região sul
Acidente na região sul

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (16), na Avenida Masanosuke Shibata, na região do Jardim Oriente, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um automóvel teria perdido o controle da direção e atingido um poste às margens da via.

A colisão aconteceu no trecho localizado abaixo do Shopping Jardim Oriente. As circunstâncias que levaram o condutor a perder o controle do veículo ainda não foram esclarecidas.

Equipes da Mobilidade Urbana de São José dos Campos estiveram no local para acompanhar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Até o momento, não há informações sobre feridos em estado grave.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários