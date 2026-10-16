A morte de um bebê durante o parto é investigada pela Polícia Civil após os pais levantarem suspeitas de negligência médica. A criança nasceu na quarta-feira (7) e não resistiu às tentativas de reanimação. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio ocorreu em um hospital de Registro, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a mãe, identificada como Bruna, deu entrada na unidade por volta das 5h do dia 6 de outubro, com dois dedos de dilatação, e permaneceu sob acompanhamento médico.
Durante a madrugada seguinte, a gestante teria sentido dores intensas e solicitado uma cesariana. De acordo com os relatos dos pais, o pedido foi feito por volta das 2h30, mas uma enfermeira teria informado que seria necessário aguardar até as 6h, horário previsto para a chegada da obstetra responsável.
O pai da criança, Neon, afirma que também pediu a realização do procedimento, mas que outro profissional não foi acionado para atender a gestante naquele momento.
Cesárea foi realizada em caráter de emergência
Por volta das 6h, a médica examinou a paciente e identificou que os batimentos cardíacos do bebê estavam fracos. Diante do quadro, a equipe realizou uma cesariana de emergência.
A criança chegou a nascer, mas não resistiu às tentativas de reanimação.
Em relato publicado pelo Metrópoles, o pai afirmou que a família questiona o tempo de espera entre o pedido de cesárea e a realização do procedimento.
“Minha esposa solicitou a cesárea às duas e meia da manhã. Falaram que ela tinha que esperar até às seis. Aí o profissional chegou. Quando ela foi fazer, foi tarde demais. O bebê já nasceu praticamente sem vida”, disse.
Pais questionam informações sobre a morte
Além da demora relatada no atendimento, os pais apontam divergências entre as informações recebidas da equipe médica e os documentos entregues após o parto.
Segundo eles, a declaração de óbito foi solicitada por volta das 10h, mas só ficou pronta às 15h. A família afirma que o hospital buscava esclarecer a causa da morte.
Os pais também relataram que, durante a gestação, o bebê não havia apresentado problemas de saúde que, segundo eles, explicassem a condição em que nasceu.
Apesar das suspeitas, os dois afirmam que aguardam a apuração dos fatos e não querem fazer acusações antes da conclusão da investigação. Para a família, a demora no atendimento e na realização da cesariana pode ter contribuído para a morte da criança.
Polícia Civil investiga o caso
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo, classificação que indica a suspeita de morte sem intenção de matar. A investigação deverá apurar as circunstâncias do atendimento e verificar se houve responsabilidade criminal.
O Metrópoles informou que procurou o hospital responsável pelo parto para obter um posicionamento, mas não recebeu resposta até a publicação da reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação da unidade de saúde.
A suspeita de negligência apresentada pelos pais ainda deverá ser apurada pelas autoridades e não representa, por si só, a confirmação de falha médica.