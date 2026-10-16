A morte de um bebê durante o parto é investigada pela Polícia Civil após os pais levantarem suspeitas de negligência médica. A criança nasceu na quarta-feira (7) e não resistiu às tentativas de reanimação. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

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O episódio ocorreu em um hospital de Registro, no interior de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a mãe, identificada como Bruna, deu entrada na unidade por volta das 5h do dia 6 de outubro, com dois dedos de dilatação, e permaneceu sob acompanhamento médico.