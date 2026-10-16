Um incêndio destruiu completamente um Chevrolet Prisma na madrugada desta sexta-feira (16), dentro da garagem de uma residência. O fogo também danificou parte da estrutura do imóvel e outros objetos. Ninguém ficou ferido.
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O caso ocorreu no bairro Greenville, em Campo Verde, a 139 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, a equipe foi acionada pelo telefone 193 por volta da meia-noite.
Quando os militares chegaram ao endereço, o veículo já estava tomado pelas chamas. O atendimento foi realizado por uma equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar.
Bombeiros usaram mil litros de água
Para controlar o incêndio, os bombeiros realizaram o combate direto às chamas e utilizaram aproximadamente 1.000 litros de água. Apesar da atuação da equipe, o Chevrolet Prisma foi completamente destruído.
O fogo também atingiu parte da garagem e danificou outros objetos que estavam no imóvel.
Após controlar as chamas, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento destinado a eliminar possíveis focos remanescentes e evitar que o incêndio recomeçasse.
A equipe também inspecionou o interior da residência para verificar possíveis danos provocados pelo fogo.
Causas do incêndio são desconhecidas
Até a divulgação das informações pelo Corpo de Bombeiros, não havia esclarecimentos sobre o que provocou o início do incêndio.
O caso terminou sem vítimas, mas com prejuízos materiais. Não foram divulgadas informações sobre uma eventual investigação para determinar a origem das chamas.
Em situações de incêndio, a recomendação é manter distância da área atingida e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Tentativas de combater o fogo sem treinamento podem colocar outras pessoas em risco.