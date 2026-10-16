Um incêndio destruiu completamente um Chevrolet Prisma na madrugada desta sexta-feira (16), dentro da garagem de uma residência. O fogo também danificou parte da estrutura do imóvel e outros objetos. Ninguém ficou ferido.

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O caso ocorreu no bairro Greenville, em Campo Verde, a 139 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, a equipe foi acionada pelo telefone 193 por volta da meia-noite.