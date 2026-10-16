16 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

URGENTE: Homem é executado a tiros em avenida de Jacareí

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem foi executado em Jacareí
Homem foi executado em Jacareí

Um homem identificado como Caio Vinícius Sato, conhecido pelo apelido de “Japonês”, foi morto a tiros nesta sexta-feira (16), na Avenida dos Migrantes, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido atingida por cerca de dez disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em via pública e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo relatos de moradores, Caio teria sido perseguido por um homem armado. Durante a tentativa de escapar, ele teria tropeçado e caído no chão, momento em que o suspeito se aproximou e efetuou diversos disparos, principalmente na região do rosto.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima caída na via. Uma equipe do Samu também esteve no local e constatou a morte do homem.

Polícia investiga possível desavença

As primeiras informações levantadas apontam que a vítima teria um desentendimento anterior com o suposto autor dos disparos. No entanto, essa hipótese ainda deverá ser apurada pela Polícia Civil.

Moradores relataram ainda que Caio residia no bairro Limoeiro, mas frequentava regularmente a região do Parque Meia Lua.

A área do crime foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários para auxiliar na investigação.

A Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar o responsável pelos disparos e determinar a motivação do crime.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identificação ou prisão do suspeito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários