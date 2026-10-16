Um homem identificado como Caio Vinícius Sato, conhecido pelo apelido de “Japonês”, foi morto a tiros nesta sexta-feira (16), na Avenida dos Migrantes, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido atingida por cerca de dez disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em via pública e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo relatos de moradores, Caio teria sido perseguido por um homem armado. Durante a tentativa de escapar, ele teria tropeçado e caído no chão, momento em que o suspeito se aproximou e efetuou diversos disparos, principalmente na região do rosto.