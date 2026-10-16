Um homem identificado como Caio Vinícius Sato, conhecido pelo apelido de “Japonês”, foi morto a tiros nesta sexta-feira (16), na Avenida dos Migrantes, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí.
De acordo com informações preliminares, a vítima teria sido atingida por cerca de dez disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em via pública e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo relatos de moradores, Caio teria sido perseguido por um homem armado. Durante a tentativa de escapar, ele teria tropeçado e caído no chão, momento em que o suspeito se aproximou e efetuou diversos disparos, principalmente na região do rosto.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima caída na via. Uma equipe do Samu também esteve no local e constatou a morte do homem.
Polícia investiga possível desavença
As primeiras informações levantadas apontam que a vítima teria um desentendimento anterior com o suposto autor dos disparos. No entanto, essa hipótese ainda deverá ser apurada pela Polícia Civil.
Moradores relataram ainda que Caio residia no bairro Limoeiro, mas frequentava regularmente a região do Parque Meia Lua.
A área do crime foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários para auxiliar na investigação.
A Polícia Civil iniciou as diligências para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar o responsável pelos disparos e determinar a motivação do crime.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identificação ou prisão do suspeito.