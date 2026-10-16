Idade:79Data de falecimento:16/10/2026
Velório: 1ª IGR EVANG CONGREGACIONAL-JD MORUMBI
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/10/2026 15:00
Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/10/2026 14:00
OSVALDO DE SOUSA CABRAL
Idade:80Data de falecimento:16/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 16/10/2026 das 22:00 às 10:30
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 17/10/2026 10:30
JOSÉ RIBEIRO
Idade:79Data de falecimento:16/10/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 16/10/2026 das 17:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/10/2026 10:00
SEBASTIÃO CARLOS RIBEIRO
Idade:75Data de falecimento:14/10/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 17/10/2026 10:00
MARTA MARIA SILVA DE SENA
Idade:57Data de falecimento:16/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/10/2026 09:00
JUSCELINA MARIA DE JESUS
Idade:69Data de falecimento:15/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 16:30
ANTONIETA MOREIRA BARBOSA
Idade:71Data de falecimento:16/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 16:00
NEIDE EUFRAZIA
Idade:77Data de falecimento:15/10/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 16/10/2026 das 03:00 às 15:30
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/10/2026 15:30
MAURICIO DE ANDRADE
Idade:71Data de falecimento:15/10/2026
Velório: URBAM SALA 4 - 16/10/2026 das 07:00 às 15:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 15:00
RAFAEL AMARES NANNI
Idade:39Data de falecimento:15/10/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 16/10/2026 14:00
TEREZA DA SILVA FELIPPE
Idade:93Data de falecimento:15/10/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 16/10/2026 das 07:00 às 13:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 13:00
ROGER EDUARDO DO PRADO
Idade:41Data de falecimento:15/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/10/2026 10:00
SIMAO DA SILVA
Idade:67Data de falecimento:15/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:30
BENEDITO MIGUEL ALBANO
Idade:89Data de falecimento:15/10/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:00