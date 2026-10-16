16 de outubro de 2026
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Primitivo Leite morre aos 79 anos; veja notas de falecimento

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Primitivo Leite morre aos 79 anos; veja notas de falecimento
Primitivo Leite morre aos 79 anos; veja notas de falecimento

Idade:79Data de falecimento:16/10/2026

Velório: 1ª IGR EVANG CONGREGACIONAL-JD MORUMBI

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/10/2026 15:00

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JOSE CARLOS GREGO DE SOUZA

Idade:63Data de falecimento:16/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/10/2026 14:00

OSVALDO DE SOUSA CABRAL

Idade:80Data de falecimento:16/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 16/10/2026 das 22:00 às 10:30

Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 17/10/2026 10:30

JOSÉ RIBEIRO

Idade:79Data de falecimento:16/10/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 16/10/2026 das 17:00 às 10:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/10/2026 10:00

SEBASTIÃO CARLOS RIBEIRO

Idade:75Data de falecimento:14/10/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS FLORES/ SJC- 17/10/2026 10:00

MARTA MARIA SILVA DE SENA

Idade:57Data de falecimento:16/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 17/10/2026 09:00

JUSCELINA MARIA DE JESUS

Idade:69Data de falecimento:15/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 16:30

ANTONIETA MOREIRA BARBOSA

Idade:71Data de falecimento:16/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 16:00

NEIDE EUFRAZIA

Idade:77Data de falecimento:15/10/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 16/10/2026 das 03:00 às 15:30

Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/10/2026 15:30

MAURICIO DE ANDRADE

Idade:71Data de falecimento:15/10/2026

Velório: URBAM SALA 4 - 16/10/2026 das 07:00 às 15:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 15:00

RAFAEL AMARES NANNI

Idade:39Data de falecimento:15/10/2026

Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 16/10/2026 14:00

TEREZA DA SILVA FELIPPE

Idade:93Data de falecimento:15/10/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 16/10/2026 das 07:00 às 13:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 13:00

ROGER EDUARDO DO PRADO

Idade:41Data de falecimento:15/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 16/10/2026 10:00

SIMAO DA SILVA

Idade:67Data de falecimento:15/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:30

BENEDITO MIGUEL ALBANO

Idade:89Data de falecimento:15/10/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 16/10/2026 09:00

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