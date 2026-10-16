A investigação teve início ainda no ano passado. Em novembro de 2025, diante dos fatos descobertos, o MP chegou a recomendar que Sérgio exonerasse Macedo do cargo que ocupava na Prefeitura. A recomendação, no entanto, não foi aceita.

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O ex-vereador de Taubaté Marcelo Macedo, que desde 2025 ocupa um cargo comissionado na Prefeitura, na gestão do prefeito Sérgio Victor (Novo), é investigado pelo Ministério Público por suspeita de improbidade administrativa, por suposto enriquecimento ilícito.

Nessa sexta-feira (16), a reportagem questionou a Prefeitura e o ex-vereador sobre o caso. Sobre a recomendação, a Prefeitura afirmou que, "como não há conclusão da própria Promotoria que confirme a investigação, optou por manter o profissional, que preenche todos os requisitos legais e técnicos para a nomeação". Macedo não havia se pronunciado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Apuração apontou 'acréscimo patrimonial significativo'

No inquérito, que tramita em sigilo, o Caex (Centro de Apoio Operacional à Execução), que é um órgão técnico que auxilia o MP, analisou as declarações de Imposto de Renda do ex-vereador, referentes ao período de 2019 a 2023, além de outros documentos que, segundo a Promotoria, seriam "reveladores de riqueza (aquisição e edificação de imóveis)".

Pelo levantamento, Macedo adquiriu seis imóveis entre 2010 e 2018, recebeu um sétimo imóvel de doação em 2019 e comprou um oitavo imóvel em 2021, de R$ 800 mil, por meio de financiamento. Até o fim do ano passado, quando fez a recomendação de exoneração ao prefeito, o MP não havia obtido as informações de rendimentos do ex-vereador referentes ao período anterior a 2019, "o que impossibilita a verificação da origem dos recursos utilizados nas aquisições anteriores a esse período, comprometendo a análise da compatibilidade entre renda e patrimônio acumulado até então".